Recep Akdağ: Erzurum Şehir Hastanesi kendi elektriğini üretecek

Akdağ, Erzurum'da Sağlık Bakanlığınca yapımı sürdürülen ve tamamlandığında 409 bin metrekare kapalı alana sahip olacak 1300 yatak kapasiteli Erzurum Şehir Hastanesini ziyaret etti.

Yaklaşan yerel seçimler öncesi kent merkezi ve ilçelerde seçmenlerle bir araya gelen Akdağ, Çat yolunda 5 medikal bloktan oluşan 13 katlı hastanenin acil servisinden yoğun bakım ünitesine, polikliniklerden hasta odalarına kadar inşaatı tek tek gezerek kontrol etti.

Şehir hastanesinin yaklaşık 5 bin personelle hizmet vereceğini kaydeden Akdağ, 270 civarında yoğun bakım odası ve 39 ameliyathaneye sahip hastanede odaların tek kişilik olacağını aktardı.

Akdağ, yaklaşık 3 bin 500 araçlı kapalı otoparkın bulunacağı şehir hastanesinin teknolojik donanıma sahip olduğunu anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Erzurum Şehir Hastanesinin kendi alanı içinde iç yolların yapımı buna göre dizayn ediliyor. Aracıyla acile gelen vatandaşlara vale sistemiyle hizmet vereceğiz. Hastanenin acil binası hilal şeklinde. Bu hilalin içerisinde tüm helikopterlerin ineceği bir pist yapılıyor. Hasta buraya indirilince hemen ameliyathaneye alınabilecek."

"Türkiye'de enerji ve çevre dostu yeşil bina sertifikası alan tek sağlık merkezi"

Hastane binasının Türkiye'de enerji ve çevre dostu yeşil bina (Leed gold) sertifikası alan tek sağlık merkezi olacağını vurgulayan Akdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Erzurum Şehir Hastanesi hem solar güneş panelleriyle hem de trijenerasyon sistemi ile kendi elektriğini de üretecek. Yağmur suyu filtre edilerek depolandıktan sonra kullanma suyu ve sulama suyu ihtiyacı karşılanabilecek. Hastanemizde içme suyu ihtiyacını karşılayacak su arıtma sistemi de bulunacak. Tamamen hastanın ve hasta yakınının, çalışanların konforunu düşünen bir yapı oluşturmuş oluyoruz."

Akdağ, ayrıca şu an hizmet veren Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinin (BEAH) tadilat ihalesinin de tamamlanarak çalışmalara başlandığını söyleyerek, Şehir Hastanesi inşaatı ile BEAH'ın altyapısının ve odalarının tamamen yenileneceğini sözlerine ekledi.

