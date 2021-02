Rehin alınan Hayrunnisa hemşire: 'Emine Bulut gibi olacağım zannettim'

Ablasının eski sevgilisi tarafından rehin alınan hemşire Hayrunnisa Can "O an Emine Bulut gibi olacağımı zannettim" dedi. Can, bir senedir sürekli ölüm tehditleri aldığını belirterek, "Ablanı bulamazsam seni öldüreceğim, senin yüzüne kezzap atacağım” söylemlerine maruz kaldığını söyledi

16 Şubat 2021 16:25 - Cnn Türk Ceylan Sever, Ümit Sertabipoğlu