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Rehin alınan Hayrunnisa hemşire: 'Emine Bulut gibi olacağım zannettim'
Ablasının eski sevgilisi tarafından rehin alınan hemşire Hayrunnisa Can "O an Emine Bulut gibi olacağımı zannettim" dedi. Can, bir senedir sürekli ölüm tehditleri aldığını belirterek, "Ablanı bulamazsam seni öldüreceğim, senin yüzüne kezzap atacağım” söylemlerine maruz kaldığını söyledi
Rehin alınan Hayrunnisa hemşire: 'Emine Bulut gibi olacağım zannettim'
16 Şubat 2021 16:25 - Cnn Türk Ceylan Sever, Ümit Sertabipoğlu
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25 yaşındaki bir çocuk annesi hemşire Hayrunnisa Can Şişli’de özel bir hastanede çalışıyordu. 30 Aralık’ta tam da bu bankoda oturduğu esnada ablasının eski sevgilisi tarafından rehin alındı.CNN Türk ekibinden Ceylan Sever ile Ümit Sertabipoğlu'nun özel haberine göre, hemşire Can, "Emine Bulut" gibi olacağım zannettim." dedi.

REHİN ALINAN HEMŞİRE O ANLARI ANLATTI

"Ben geldim dedi. Ben sana gelirim dememiş miydim dedi. Montunu çıkardı, bıçağı gördüm zaten ben ne yapacağımı bilemedim şok oldum. Yani dedim ki bu beni burada öldürecek, bunlar da beni kameraya çekecekler. İleride emine bulut gibi görüntülerimi izleyecekler. Şişli emniyet müdürümüz geldi. Kızı bırak ne istiyorsan konuşalım dedi, hayır bırakmayacağım dedi. Bir anda emniyet müdürümüz üzerine atladı."

Şişli Emniyet Müdürü, o saldırganın üzerine atladığında Hayrunnisa Hemşire bi anda oturduğu yerden kalktı ve öyle kurtulabildi. Ancak yaralanmıştı ve bir hafta boyunca tedavi altında kaldı. Akciğeri delindi, hava ve kanla doldu. Yoğun bakımda tedavi gördü.

"Eğer ben kurtarılmasaydım ölecektim. o yüzden de pişmanlık kelimesini kesinlikle kabul etmiyorum. en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum." diye konuştu.

AVUKATI DA KONUŞTU

Hayrunnisa Can'ın avukatı Muhterem Aktaş'ın avukatı ise şu şekilde konuştu:

"Bu eylemle ilgili olarak insan öldürmeye teşebbüs, hürriyeti tahdit, hakaret ve tehditten dolayı davalar açıldı. 15 yıldan 20 yıla kadar hapsi isteniyor sanığın. Hem sağlık çalışanlarına hem de savunmasız insanlara karşı yapılan bu davranışların son bulması için en ağır şekilde cezalandırılmasının temini için elimizden geleni yapacağız."
 

Anahtar Kelimeler:

hemsire hayrunnisa can eski sevgili rehin

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