Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Rehin alınan hemşireden, kendisini kurtaran emniyet müdürü ve kaymakama teşekkür ziyareti
Şişli'de özel tıp merkezinde 31 Aralık'ta saldırgan Ramazan K. tarafından bıçakla rehin alınan hemşire Hayrünisa C., kendini kurtaran Şişli İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan ile Şişli Kaymakamı Ali Fuat Türkel'e teşekkür ziyaretinde bulundu.Hemşire Hayrünisa C., dün eşi ve gazi bir akrabası ile birlikte Şişli Kaymakamlığı'na gitti
Rehin alınan hemşireden, kendisini kurtaran emniyet müdürü ve kaymakama teşekkür ziyareti
08 Ocak 2021 11:57 - DHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Hemşire Hayrünisa C., burada Şişli Kaymakamı Ali Fuat Türkel ve Şişli İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan'a teşekkür etti. Ziyarette duygusal anlar yaşandı. Öte yandan Şişli Emniyet Müdürü Özay Kayhan'ın hemşire olan eşinin, meslektaşı hemşire Hayrünisa C.'yi hastanede tedavi gördüğü sırada arayarak geçmiş olsun dileklerini ileterek, moral verdiği  de öğrenildi.

Şişli'de 31 Aralık 2020 tarihinde özel tıp merkezinde hemşire Hayrünisa C., saldırgan Ramazan K. tarafından bıçakla rehin alınmıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleriyle birlikte gelen Şişli İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan, bıçaklı saldırganı ikna etmeye çalışmış, ardından, ardından da ani bir refleksle evli ve bir çocuk annesi hemşireyi saldırganın elinden kurtarmıştı. Saldırgan Ramazan K. ise çıkarıldığı mahkemece  "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan aynı gün tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

Anahtar Kelimeler:

hemsire rehin saldirgan emniyet cezaevi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.