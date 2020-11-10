Rekabet Kurulu karar verdi: Muayenehaneciliği bitirmek isteyen hastaneler soruşturulacak

MEDİMAGAZİN-Geçtiğimiz Eylül ayında Samsun'da ameliyatlarını bu hastanelerde yapmak zorunda olan muayenehane hekimlerine karşı ameliyathane kullanım ücretlerini %382 oranında arttıran altı özel hastaneyi Rekabet Kurulu incelemeye almıştı.

Rekabet Kurulundan yapılan açıklamaya göre bu hastaneler hakkındaki iddialar ciddi ve yeterli bulunarak soruşturma açılmasına karar verildi.

Rekabet Kurulunun açıklaması şöyle:

Bazı özel hastanelerin, serbest hekimlerden talep ettikleri ameliyathane hizmet ücretlerini birlikte belirledikleri ve yapılan centilmenlik anlaşması ile hastaneler arasında personel transferinin engellendiği iddialarını içeren başvurular üzerine yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 15.10.2020 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak, 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak,

Derebahçe Özel Sağlık Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.

Hospitalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.

Medi Bafra Özel Sağlık Hizmetleri San. Tic. A.Ş.

Medicana Hastane İşletmeciliği A.Ş.

Medicana Samsun Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş.

MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.

Özel Ana Teşhis Tedavi ve Sağlık Hizmetleri A.Ş.

Samsun Medikal Grup Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş.

hakkında soruşturma açılmasına, 20-46/624-M sayı ile karar verdi.