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Rektör olabilmek için 3 yıl şartı kaldırıldı
13 Eylül'de Resmi Gazetede yer alan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre rektörlük için 3 yıl profesörlük şartı kaldırıldı.
Rektör olabilmek için 3 yıl şartı kaldırıldı
13 Eylül 2018 - AA
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Öğretim elemanı kadrolarına atamalarınsa YÖK tarafından çıkarılacak norm kadro yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre üniversitelerce yapılmasına karar verildi. Ayrıca kadro, pozisyon ve görevlerin boşalması halinde YÖK Başkanı tarafından rektör görevlendirmesi de yapılabilecek. Bu görevlendirmeler, aynı gün Cumhurbaşkanlığına bildirilecek.

‘Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ Resmi Gazete’nin 13 Eylül 2018 tarihli sayısında yayımlandı. Buna göre, öğretim elemanı kadrolarına atamalar, Yükseköğretim Kurulu tarafından (YÖK) çıkarılacak norm kadro yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre üniversiteler tarafından yapılacak.

Düzenlemeyle 10 Temmuz 2018’de Resmi Gazete’de yayımlanan 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin ‘açıktan ve nakil suretiyle atama sayıları’ başlıklı 11’inci maddesine yeni fıkra eklendi. Buna göre, öğretim elemanı kadrolarına, devlet yükseköğretim kurumları bünyesindeki birimler, ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarının sayısı, niteliği ve öğrenci sayılarıyla yükseköğretim kurumunun eğitim-öğretim dışında yürüttüğü hizmetler dikkate alınarak YÖK tarafından çıkarılan norm kadro yönetmeliğine göre ilgili devlet yükseköğretim kurumunca atama yapılacak.

60 GÜN İÇİNDE YÜRÜRLÜLÜK KAZANACAK
Geçici madde gereğince de norm kadro yönetmeliği 60 gün içerisinde yürürlüğe konulacak. Yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar yükseköğretim kurumları, atama yetkisini yönetmeliğin yürürlüğe girmesini beklemeden kullanabilecek.

YÖK BAŞKANI GÖREVLENDİRME YAPABİLECEK
Diğer yandan, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 10 Temmuz 2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne de rektör görevlendirmeleriyle ilgili bir hüküm eklendi. Bu kapsamda, kadro, pozisyon ve görevlerin boşalması halinde YÖK Başkanı tarafından rektör görevlendirmesi yapılabilecek. Bu görevlendirmeler, aynı gün Cumhurbaşkanlığına bildirilecek.

ÜÇ YIL ŞARTI KALDIRILDI
Öte yandan rektörlerin, en az üç yıl profesörlük yapanlar arasından atanacağını belirleyen ilgili hükümden ‘en az üç yıl’ ibaresi çıkarıldı. Buna göre, rektörler profesörler arasından atanacak. TÜBİTAK Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılacak atamalarda kamuda en az 5 yıllık hizmeti bulunma koşulu aranmayacak.

Anahtar Kelimeler:

rektor atamasi resmi gazete yok

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People
2
1) Hakan taş (Doktor)
13.09.2018 17:42:28
Burda önemli nokta yaz boz tahtası gibi yapılan değişiklikler. Devlet ciddiyetine yakışmıyor. Akla şartı karşılamayan taze bir yandaş profesörün rektör atanması için yapıldığı geliyor.
People
4
2) Dr.Cevdett (Cerrah)
13.09.2018 13:50:21
Üniversiteyi yönetmekle profesörlüğün ne alâkası var? Farzet ki bir rektör Fizik profu. Yani fizik alanında bir ünvan almış. Bir başkası da doçent yada azman.Şimdi biri fizik profu olunca doçent ya da uzmandan daha iyi yönetici mi oluyor. Yöneticilikle mesleki ünvanları ayıramayacak kadar sapla samanı birbirine karıştırıyoruz. Unutmayalım sağlık bakanımız uzman dr fakat tüm sağlık teşkilatının tepe yöneticisi.
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