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Remdesivir alan Kovid-19 hastalarının plasebo alanlara kıyasla daha hızlı iyileştiği teyit edildi
ABD'de yürütülen bir araştırmayla antiviral ilaç "Remdesivir" alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının "plasebo" alan hastalara kıyasla daha hızlı iyileştiği teyit edildi.
Remdesivir alan Kovid-19 hastalarının plasebo alanlara kıyasla daha hızlı iyileştiği teyit edildi
13 Ekim 2020 14:21 -
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ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsünün (NIAID) liderlik ettiği çalışmada, çeşitli ülkelerden 1000'den fazla Kovid-19 hastası incelendi.

Araştırmada Kovid-19 tanısı konarak hastaneye yatırılan hastalardan Remdesivir alanların, "plasebo" haplar alan hastalara göre 5 gün daha erken iyileştiği ortaya kondu.

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Virüsün daha fazla çoğalması yeteneğini engelleyen Remdesivir'in, hem erken evre Kovid-19 hastalarına hem de daha ileri semptomları olanlara yardımcı olduğu belirtilen çalışmada, Remdesivir'in hastaların daha kötüye gitmesini engellediği de ifade edildi.

NIAID'dan Dr. John Beigel, bu bulgularla özellikle hastaneye yatırılan Kovid-19 hastaları için Remdesivir'in öneminin bir kez daha teyit edildiğini vurguladı.

Emory Üniversitesi Tıp Fakültesinden Dr. Aneesh Mehta, Remdesivir alan hastaların daha hızlı iyileştiğini ve evlerine daha erken döndüklerini belirtti.

Araştırmanın sonuçları, "The New England Journal Of Medicine" dergisinde yayımlandı.

NIAID Direktörü Dr. Anthony Fauci, nisan ayında Amerikan Gilead ilaç şirketinin ürettiği "Remdesivir" adlı antiviral ilacı alan Kovid-19 hastalarının "plasebo" alan hastalara kıyasla yüzde 31 daha hızlı iyileştiğini açıklamıştı.

Anahtar Kelimeler:

remdesivir plasebo

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