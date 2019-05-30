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Renkli reçete davasında aile hekimi savunması: Sanıklardan menfaat temin etmedim
Kayseri merkezli 7 ilde, renkli reçeteyle alınabilen uyuşturucu içerikli ilaçları yasa dışı yollarla sattıkları öne sürülen 12'si tutuklu 24 sanık hakim karşısına çıktı.
Renkli reçete davasında aile hekimi savunması: Sanıklardan menfaat temin etmedim
30 Mayıs 2019 - AA
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Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklarla avukatları hazır bulundu. 

Sanık M.Ş, Adana'da aile hekimi olarak görev yaptığını söyledi.

Sanıklardan muayene ettikleri de etmedikleri de olduğunu belirten M.Ş, "Bazı sanıklar, ilaç kullanan ve maddi durumu iyi olmadığı için gelemeyen yakınları için reçete yazmamı istedi. Ben de bu kişilerden raporu olanlara yardımcı oldum. Bunu bazen telefon görüşmelerimizde yaptım. Sistemden reçete yazıp gönderdim. İlaçları hangi eczanelerden aldıklarını bilmiyorum. Sanıklardan menfaat temin etmedim." diye konuştu.

Eczacı sanıklardan M.F.C. de ilaç almak için eczaneye gelen bazı sanıkları tanıdığını, 1442 kutu ilaç sattığını, bu ilaçların düşümü yapılmadığı için sayının yüksek çıktığını, eczanenin kendi sisteminden satış yaptığını, elden reçetesiz satış yapmadığını savundu.

Sanık Y.Ü. ise eczanede kalfa olarak çalıştığını, bazı sanıkları tanıdığını belirterek, "Bu kişilere ilaç satışını eczane sahibi sanık M.F.C. verirdi. Zayinin yüksek çıkmasının sebebini bilmiyorum. Son aylarda bu ilaçlara yoğun bir talep vardı. Renkli reçeteden ekstra ücret alıyorduk." dedi.

Sanık E.Ç, telefonda görüştüğü sanık doktor M.Ş'nin kendisine reçete gönderdiğini söyledi. 

Sanık Y.B, oğlu ile doktora gittiğini, muayene olmadan görüşerek, raporları olan oğlu ve eşi için ilaç yazdırdıklarını ve bunları ağrı kesici olarak kullandıklarını iddia etti.

Sanık A.B, uyuşturucu bağımlısı olduğunu, bundan çocuklarının haberi olmadığını ve 25-30 yıldır bu ilaçları kullandığını kaydetti.

Sanık B.B, ele geçirilen hapları sanık Y.B'den aldığını anlatarak, "Kendim ve kardeşim için aldığım 23 kutu ilaç için 2 bin 300 lira para verdim. 8-10 yıldır bu ilaçları kullanıyorum. 20 günde 2 kutu alma hakkım vardı, bu yetmediği için alıyordum." diye konuştu.

Hasta oldukları için bu ilaçları kullandıklarını ileri süren diğer sanıklar, suçsuz olduklarını belirterek tahliye ve beraatlerini istedi.

Sanıklar H.D. ve H.S'nin tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 12 Temmuz'a erteledi. 

Olay 

Kayseri merkezli İstanbul, Adana, Konya, Elazığ, Erzurum ve Tekirdağ'da 7 Mart'ta 34 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, bazı doktorların renkli reçeteyle alınabilen uyuşturucu içerikli ilaçları yazdıkları sözde hastaların, bu ilaçları anlaştıkları eczanelerden temin ettikleri ve yasa dışı yollarla sattıkları iddiasıyla 24 şüpheli gözaltına alınmış, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklanmış, 12'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
 

Anahtar Kelimeler:

renkli recete doktor aile hekimi

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