Renkli reçete davasında sanık yakınları taşkınlık çıkardı... Mahkeme ertelendi!

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu.
Savcı, delil durumu dikkate alınarak tutuklu sanıkların mevcut durumlarının devamını istedi.
Mahkeme başkanı tarafından tutukluluğa ilişkin söz verilen sanıklar, hasta oldukları için bu ilaçları kullandıklarını öne sürdü.
Suçlamaları reddeden sanıklar, tahliye ve beraatlerini istedi.
Mahkeme heyeti, sanıklar S.K, H.E. ve C.K'nin tahliyesine, diğer 5 sanığın ise tutukluluğunun devamına karar verdi.
Sanıkların aldığı ilaçlara ilişkin ilgili kurumdan rapor isteneceğini belirten heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 14 Ekim'e erteledi.
Öte yandan, adliyede görevli polisler, duruşma sonrası koridorda taşkınlık çıkaran bazı sanık yakınlarını uzaklaştırdı.
Olay
Kayseri merkezli İstanbul, Adana, Konya, Elazığ, Erzurum ve Tekirdağ'da 7 Mart'ta 34 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, bazı doktorların renkli reçeteyle alınabilen uyuşturucu içerikli ilaçları yazdıkları sözde hastaların, bu ilaçları anlaştıkları eczanelerden temin ettikleri ve yasa dışı yollardan sattıkları iddiasıyla 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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|Yer
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|Çocuklarda Motilite Bozuklukları Sempozyumu
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|İSTA
|27/08-31/08
|20. Ulusal Anatomi Kongresi
|ANATOMİ
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|05/09-08/09
|6. DOD Dermatoloji Gündemi
|DERMATOLOJİ
|SAKA
|12/09-13/09
|SCAI Menata Mentor Course-SCAI 2019
|KALP VE...
|İSTA
|14/09-14/09
|7. Multidisipliner Nöroendokrin Tümör Sempozyumu
|NÖROLOJİ
|ANKA
|11/09-14/09
|World Congress of Perinatal Medicine
|KADIN...
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|12/09-15/09
|10. Ulusal Haseki Tıp Kongresi ve 9. Haseki Hemşirelik Sempozyumu
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