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Renkli reçete davasında sanık yakınları taşkınlık çıkardı... Mahkeme ertelendi!
Kayseri merkezli 7 ilde, renkli reçeteyle alınabilen uyuşturucu içerikli ilaçları yasa dışı yollardan sattıkları öne sürülen 8'i tutuklu 24 sanığın yargılanmasına devam edildi
Renkli reçete davasında sanık yakınları taşkınlık çıkardı... Mahkeme ertelendi!
12 Temmuz 2019 - AA
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Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

Savcı, delil durumu dikkate alınarak tutuklu sanıkların mevcut durumlarının devamını istedi. 

Mahkeme başkanı tarafından tutukluluğa ilişkin söz verilen sanıklar, hasta oldukları için bu ilaçları kullandıklarını öne sürdü.

Renkli reçete operasyonunda 2 kişi daha tutuklandı 

Suçlamaları reddeden sanıklar, tahliye ve beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar S.K, H.E. ve C.K'nin tahliyesine, diğer 5 sanığın ise tutukluluğunun devamına karar verdi.

Sanıkların aldığı ilaçlara ilişkin ilgili kurumdan rapor isteneceğini belirten heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 14 Ekim'e erteledi. 

 

Renkli reçete operasyonunda 28 şüpheliden 20'si adliyeye sevk edildi 

Öte yandan, adliyede görevli polisler, duruşma sonrası koridorda taşkınlık çıkaran bazı sanık yakınlarını uzaklaştırdı. 

Olay 
Kayseri merkezli İstanbul, Adana, Konya, Elazığ, Erzurum ve Tekirdağ'da 7 Mart'ta 34 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, bazı doktorların renkli reçeteyle alınabilen uyuşturucu içerikli ilaçları yazdıkları sözde hastaların, bu ilaçları anlaştıkları eczanelerden temin ettikleri ve yasa dışı yollardan sattıkları iddiasıyla 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Anahtar Kelimeler:

renkli recete

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