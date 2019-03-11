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Renkli reçete operasyonunda 28 şüpheliden 20'si adliyeye sevk edildi
Kayseri merkezli 7 ilde, renkli reçeteyle alınabilen uyuşturucu içerikli ilaçları yasa dışı yollarla sattıkları öne sürülen şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheliden 20'si adliyeye sevk edildi
Renkli reçete operasyonunda 28 şüpheliden 20'si adliyeye sevk edildi
11 Mart 2019 - AA
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İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bazı doktorların renkli reçeteyle alınabilen uyuşturucu içerikli ilaçları yazdıkları sözde hastaların, bu ilaçları anlaştıkları eczanelerden temin ettikleri ve yasa dışı yollarla sattıkları iddiası üzerine başlatılan operasyon kapsamında gözaltına alınan 28 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 8'i, jandarmada ifadesi alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. 

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 20 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Soruşturma çerçevesinde, aralarında doktor ve eczacıların da bulunduğu 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Jandarma ile Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Özel Harekat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin desteğiyle dedektör köpeğin de kullanıldığı Kayseri merkezli İstanbul, Adana, Konya, Malatya, Erzurum ve Tekirdağ'da 7 Mart'ta düzenlenen operasyonda 28 kişi yakalanmıştı. 
Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. 

Anahtar Kelimeler:

renkli recete

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