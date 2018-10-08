Renkli reçete uygulamasına aile hekimlerinden ilk tepki: 'Çok fazla iş yükü ve sorunlar doğuruyor'

İzmir Aile Hekimleri Derneği Başkanı Birol Kocaman, bu uygulamanın iş yükünü artıracağını belirterek “Aile hekimi olarak bazı bölgelerde günlük yaklaşık 100 hasta bakmaktayız ve hekim başına düşen hasta sayısı halihazırda bazı metropol kentlerde 4 binleri bulmakta. Bu rakam Avrupa Aile Hekimleri Birliği UEMO’nun belirlediği değerlerin yaklaşık 3 katı. İzmir’de pilot uygulama olarak başlatılan ve tüm ülke geneline yayılması planlanan ‘renkli reçete ’ uygulaması hekimlerimize çok daha fazla iş yükleri ve sorunlar doğurmakta” dedi. İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi, aile hekimi Dr. Nuri Seha Yüksel ise internet olmadığı zaman sistemin durduğunu, bu nedenle hastaların ilaçlarına erişim sorunu yaşayacağını belirterek “İşleyişimiz çok ciddi aksatıyor. Bizler işlerle uğraşırken bekleyen hastalarda tahümmülsüzlük artıyor, şiddet olayları da artabilir. Ayrıca medikal reçetelerde de ciddi sorunlar var. Altyapı sorunu olan bir sistem” diye konuştu.

Renkli reçete uygulamasına geçilme gerekçesini de bilmediklerini anlatan İzmir Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Birol Kocaman, özetle şunları kaydetti: “Ortalama 4.8 dakika olan muayene süresi renkli reçete uygulaması ile yaklaşık olarak 2 katına çıkıyor. Bu da bekleyen hastalar ile bizi karşı karşıya getirecek ve sağlıkta şiddet olaylarını tetikleyen durumlar ile karşı karşıya getirebilecek bir durum. Ayrıca sistem internet olmadan da çalışmıyor ve hastalar mağdur olabilir. Bir başka sorun sonda, alt bezi gibi medikal malzemelerin yazımında yaşanıyor. Burada bir kaos söz konusu. Altyapısı hazırlanmamış bir sistem. Aile Hekimleri olarak İzmir’den başlatılan renkli reçete uygulamasına karşıyız.”

Koruyucu hekimlik aksıyor

İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Nuri Seha Yüksel ise altyapı yetersizliği olan sistemin hasta ile hekim arasına girdiğini, işleyişi de aksattığını anlattı. Yüksel, “Önceden yalnızca kırmızı ve yeşil reçete ilaçları kaydedip sisteme aktarıyorduk, bu sistem üzerinden gidiyordu. 26 Eylül’den sonra bakanlık ‘bütün ilaçları oraya aktarın’ dedi. Günde 80-100 poliklinik yapan doktorun iş yükü artacak. Sistem bize yetişmiyor. 2 haftalık tecrübe bu sistemin bizim nitelikli sağlık sistemi verdiğimizi engellediğiniz gösteriyor. Bazen sistem çöküyor. ‘Şu an sizinle ilgili işlem yapamıyoruz’ deniyor, hasta ile hekim karşı karşıya kalabilir. İzmir’de 2 haftadır ciddi sorunlar yaşışoruz. Bu sistem nitelikli sağlık sistemi vermemizi de engelliyor” dedi. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Bilişim Komisyonu Başkanı Dr. Bahadır Uçar da “Görüşümüz renkli reçete sisteminin eksiklikleri giderilmeden, bu sisteme başlanmaması ve eski sistemin işlerliğinin devam ettirilmesidir” diye konuştu.