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Resmi Gazete'de yayımlandı! Birçok üniversiteye yeni rektör ataması
Resmi Gazete'nin 08.04.2022 kararlarına göre birçok bakan yardımcısı görevden alınırken, yeni atamalar yapıldı.
Resmi Gazete'de yayımlandı! Birçok üniversiteye yeni rektör ataması
08 Nisan 2022 08:37 - bursadabugun.com
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Resmi Gazete'nin 08.04.2022 tarihli yayımlanan kararlarına atama ve görevden almalar damga vurdu.

Yayımlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan kararlarına göre;

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan DURAN atandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan KOÇ, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince görevden alındı.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince Tarım ve Orman Bakanlığı'nda;

Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi TUNÇ, - Bakan Yardımcısı Akif ÖZKALDI, - Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin IŞIKGECE, - Bakan Yardımcısı Fatih METİN, görevden alındı.

Bakan Yardımcılığına Nihat PAKDİL, - Bakan Yardımcılığına İbrahim YUMAKLI, - Bakan Yardımcılığına Veysel TİRYAKİ, - Bakan Yardımcılığına Ebubekir GİZLİGİDER, atandı.

ÜNİVERSİTE ATAMALARI

Diğer yandan bir çok üniversiteye de rektör atamaları yapıldı.

Yayımlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan kararlarına göre;

Sanko Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Güner DAĞLI atandı.

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Emre ALKİN atandı.

TED Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Ihsan SABUNCUOĞLU atandı.

İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Mustafa GÜVENÇER atandı.

Işık Üniversitesi Rektörlügüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Hasan Bülent KAHRAMAN atandı.

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Saffet KOSE atandı.

Yalova Üniversitesi Rektörlüğüne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı atandı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğüne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer atandı

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resmi gazete bakan yardimcisi gorevden alinma

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1
1) ERDOĞAN SÜ (DOKTOR)
08.04.2022 08:56:22
Beklediğimiz haber 3-5 yandaşın makam mevki kapması değil.
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