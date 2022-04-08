Resmi Gazete'de yayımlandı! Birçok üniversiteye yeni rektör ataması

Resmi Gazete'nin 08.04.2022 tarihli yayımlanan kararlarına atama ve görevden almalar damga vurdu.

Yayımlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan kararlarına göre;

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan DURAN atandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan KOÇ, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince görevden alındı.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince Tarım ve Orman Bakanlığı'nda;

Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi TUNÇ, - Bakan Yardımcısı Akif ÖZKALDI, - Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin IŞIKGECE, - Bakan Yardımcısı Fatih METİN, görevden alındı.

Bakan Yardımcılığına Nihat PAKDİL, - Bakan Yardımcılığına İbrahim YUMAKLI, - Bakan Yardımcılığına Veysel TİRYAKİ, - Bakan Yardımcılığına Ebubekir GİZLİGİDER, atandı.

ÜNİVERSİTE ATAMALARI

Diğer yandan bir çok üniversiteye de rektör atamaları yapıldı.

Yayımlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan kararlarına göre;

Sanko Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Güner DAĞLI atandı.

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Emre ALKİN atandı.

TED Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Ihsan SABUNCUOĞLU atandı.

İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Mustafa GÜVENÇER atandı.

Işık Üniversitesi Rektörlügüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Hasan Bülent KAHRAMAN atandı.

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Saffet KOSE atandı.

Yalova Üniversitesi Rektörlüğüne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı atandı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğüne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer atandı