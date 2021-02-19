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Resmi Gazete'de yayımlandı: İlaç fiyatlarına yüzde 20 zam
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, Fiyat Değerlendirme Komisyonu bugün toplanarak yeni Avro değerini belirleyecek
Resmi Gazete'de yayımlandı: İlaç fiyatlarına yüzde 20 zam
19 Şubat 2021 11:49 - AA
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Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle, Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karara geçici madde eklendi. Buna göre, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 avro değeri, bu yıl için bir önceki dönemde uygulanan 1 avro değerinin yüzde 20 fazlasını geçemeyecek.

Kararın yayımı tarihinde, Fiyat Değerlendirme Komisyonu toplanacak ve avro değerini ilan edecek. Duyurulan avro değeri, komisyon kararının ilanından sonraki ilk gün geçerli olacak.

Anahtar Kelimeler:

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