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Resmi Gazete'de yayımlandı: Sağlık personelinin ücretsiz ulaşım hakkı 6 ay uzatıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre sağlık hizmeti veren kurum ve kuruluşlarda çalışan personelin ücretsiz ulaşım ve kamuya ait sosyal tesislerden yararlanma hakkı 6 ay uzatıldı
Resmi Gazete'de yayımlandı: Sağlık personelinin ücretsiz ulaşım hakkı 6 ay uzatıldı
31 Aralık 2020 11:07 - İHA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan 31.12.2020 tarihli 31351 sayılı Resmi Gazete’de yer alan karar kapsamında, sağlık hizmeti veren kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin ücretsiz ulaşım ve kamuya ait sosyal tesislerden yararlanma hakkı 6 ay uzatıldı.

Karar kapsamında sağlık personeli, ilgili belediye tarafından karar verilmesi şartıyla belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve şirketlerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden, Başkentray, Marmaray ve İzban seferlerinden 30 Haziran 2021 tarihine kadar ücretsiz yararlanabilecek.
 

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