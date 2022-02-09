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Resmi Gazete'de yayımlandı: YÖK'ten tıp fakültesi öğrencilerine doktora imkanı!
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, başarılı tıp fakültesi öğrencilerinin "iyi bilim insanı" olmak için gerekli becerileri kazanmak üzere mezun olurken tıp doktorluğunun yanında bilim doktorluğu unvanını da kazanacağını açıkladı.
Resmi Gazete'de yayımlandı: YÖK'ten tıp fakültesi öğrencilerine doktora imkanı!
09 Şubat 2022 15:04 - AA Selma Kasap
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Tıp-Bilim Doktorası Bütünleşik Programı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğe göre, Tıp-Bilim Doktorası Bütünleşik Programı, tıp eğitimine 4 yarıyıl eklenmek suretiyle yürütülecek ve süresi asgari 8 yıl olacak.

Program, 360 Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) tıp eğitimine entegre edilen en az 7 ders, seminer, yeterlik sınavı ve tez çalışmasını içeren en az 240 AKTS doktora eğitimi ile beraber en az 600 AKTS kredisinden oluşacak.

Program mezunları, tıp alanı ve ilgili doktora alanında iki farklı diploma derecesini bir arada kazanacaklar.

İki farklı diploma derecesi bir arada kazanılacak

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın konuyla ilgili değerlendirmelerine yer verildi.

Tıp-Bilim Doktorası Bütünleşik Programını, temel bilimler alanında bilimsel araştırmalara ilgi duyan başarılı tıp fakültesi öğrencilerine yönelik hayata geçirdiklerini açıklayan Özvar, şunları kaydetti:

"Programı bitiren tıp fakültesi mezunlarının iyi bir hekim olmasının yanı sıra bilime uluslararası düzeyde katkı sağlayacak başarılı bir bilim insanı olmalarını hedefliyoruz. Başarılı tıp fakültesi öğrencilerimizin daha öğrencilikleri devam ederken aynı zamanda iyi bir bilim insanı olmak için gereken araştırma ve geliştirme becerilerini kazanmalarını istiyoruz. Böylece, tıp fakültesinden mezun olurken aynı zamanda bir bilim alanında doktora derecesi alarak tıp doktorluğunun yanında bilim doktorluğu unvanını da kazanmış olacaklardır. Yani Tıp-Bilim Doktorası Bütünleşik Programından mezun olanlar hem tıp alanı hem de ilgili doktora alanında iki farklı diploma derecesini bir arada kazanacaklar. Programın hayırlı olmasını diliyorum."

Anahtar Kelimeler:

yok bilim insani tip fakultesi tip doktorlugu tip-bilim doktorasi

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People
10
1) radyopatolog (dr)
09.02.2022 17:20:17
Mezun olan herkesi torpilli öğretim üyesi yapmak için bir kılıf. Saçma. Olmadı üniversite mezunu herkesi doğrudan profesör ilan edin iş bitsin. Doktora belirli bir branşta ve uzun uğraşlar sonunda tez vererek yapılır. Kolaylık kolaylık da bir yere kadar. Popülist yaklaşım kaliteyi yere bir ediyor. Liselerde herkesin İnglizce 95-100. Londrada ingiliz dili dersinde hepsi doğuştan beri konuştuğu halde 100 değildir. ama kaliteye bakınca dünyanın en değersiz 100'ü.
People
8
2) Tayip (Esnaf)
09.02.2022 16:01:30
Bizi yönetenlerin kaçında ünvan var ki, çoğu lise terk. Dalga mı geçiyonuz
People
18
3) Dr (doktor)
09.02.2022 15:12:22
Önce olanları bir memnun edin de sonra yenileri yetiştirirsiniz.
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