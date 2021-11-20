Resmi Gazete'de yayınlandı: Sağlık mesleklerine iki yenisi eklendi

Sağlık Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle yaşlı vatandaşlar için çalışmalar yürüten "gerontologlar" ile "biyomedikal mühendisleri" sağlık grubu mesleği içerisine dahil edildi.

Bakanlık tarafından hazırlanan "Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

"Anestezi teknisyeni/teknikeri", "tıbbi görüntüleme teknisyeni/teknikeri", "acil tıp teknikeri/teknisyeni"nin iş ve görev tanımlarında değişikliklere gidilen yönetmelikle yaşlı vatandaşlar için çalışmalar yürüten "gerontologlar" ile "biyomedikal mühendisleri" sağlık grubu mesleği içerisine dahil edildi.

Bu kapsamda yönetmeliğin "Diğer Meslek Mensuplarının Sağlık Hizmetlerinde İş ve Görev Tanımları" başlıklı Ek-2 bölümüne gerontologlarla ilgili şu görev tanımları eklendi:

"Yaşlının kendisi, ailesi, bakım vereni ve çevresi ile birincil görüşmeleri yapar, geriatrik hizmeti planlar, takibini yapar ve ilgili birimlerle koordinasyonu sağlar. Yaşlının yararlandığı/yararlanacağı hizmetleri tespit eder ve tıbbi, sosyal, hukuki ve diğer hizmet süreçlerini düzenler, ilgili birimlerle iletişime geçer ve hizmet alanları bilgilendirir.

Gerontolojik Değerlendirme Raporu (GDR) düzenler. Yaşlı ziyaretleri yaparak, yaşlının ihtiyaçlarını tespit eder, ölçer, değerlendirir ve ihtiyaçların giderilmesi için gerekli faaliyetleri yürütür. Sağlıklı yaşlanmayı sağlamak üzere sosyal izolasyonun önlenmesine yönelik sosyal ilişki ağlarını güçlendirecek etkinlikler düzenler. Gerontolojik hizmet sunumuna dair ergonomik ihtiyaçları tespit eder ve düzenlenmesini sağlar. Yaşlının akut sağlık sorunları ve acil bakım ihtiyacında kriz yönetimini sağlar. İlgili birimler ile görüşerek ihtiyaç sahibi yaşlının, bakımevine yerleştirilmesini ve/veya maddi yardım almasını sağlar."

Yönetmeliğin aynı bölümünde "biyomedikal mühendisleri"nin, "Sağlık hizmet sunumunda kullanılan biyomedikal teknoloji ürünlerinin geliştirilmesinde ve iyileştirilmesinde mühendislik teknik görüş ve yönetim becerilerini uygulayacağı, tıbbi cihazların teknik performans ve finansal değerlendirmelerini yaparak tıbbi cihaz, mal ve hizmet alım komisyonlarında teknik bilgi desteği sağlayacağı" gibi görev tanımları da yer aldı.

Yönetmelik, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Gerontologlar sağlık grubu mesleğine dahil edilmelerini sevinçle karşıladı

Gerontologlar Derneği Başkanı Faruk Yaşar Gürdal, sağlık grubu mesleği içerisine dahil edilmelerine yönelik düzenlemeye ilişkin, "Yarın Gerontologlar Günü, düzenleme bu gün öncesinde tüm meslektaşlarımız için büyük bir armağan, müjde oldu. Sayın Bakanımıza ve emeği geçen, taleplerimize kulak veren herkese çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Gürdal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığınca bugün Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle yaşlı vatandaşlar için çalışmalar yürüten "gerontologların" sağlık grubu mesleği içerisine dahil edilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Uzun süredir bekledikleri düzenlemenin hayata geçmiş olmasından büyük mutluluk duyduklarını vurgulayan Gürdal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizde üniversitelerin gerontoloji bölümlerinden 2013'ten beri mezun veriliyor. Fakat bugüne kadar mesleğimizin kamuda bir ataması yoktu. Türkiye'de dünya ile benzer şekilde yaşlı nüfusun giderek artması, onlara profesyonel hizmet ve bakım verme konusunda olan ihtiyacı da ortaya çıkardı. Dolayısıyla bu alanda çalışmalar yapan gerontoloji ve gerontologlara olan ihtiyaç arttı.

Biz bu konuları ve taleplerimizi iletmek üzere Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ile 10 Kasım'da bir araya gelmiştik. Kendisi sağlık meslek grubuna dahil edilmemiz, atamalar konusundaki taleplerimizle çok yakından ilgilenmişti. Bugün de Resmi Gazete'de bu düzenlemeyi görmek bizleri çok mutlu etti. Yarın Gerontologlar Günü, düzenleme bu gün öncesinde tüm meslektaşlarımız için büyük bir armağan, müjde oldu. Sayın Bakanımıza ve emeği geçen, taleplerimize kulak veren herkese çok teşekkür ediyoruz."

Türkiye'de gerontoloji bölümünden mezun olan 400'ün üzerinde kişinin bulunduğunu anlatan Gürdal, düzenleme sonrası, yakın zamanda yapılması planlanan 40 bin sağlıkçı atamasının içerisinde gerontologların da yer almasını umut ettiklerini belirtti.