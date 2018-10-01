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Restoran işletmecisinden 112 sağlık ekiplerine jest: Yüzde 15 indirim
Kavak ilçesinde bir restoran sahibi, şehit yakınlarına, güvenlik güçleri ile 112 Acil Sağlık çalışanlarına indirim uygulama kararı aldı
Restoran işletmecisinden 112 sağlık ekiplerine jest: Yüzde 15 indirim
01 Ekim 2018 - AA
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Samsun-Ankara karayolunun Kavak Üçhanlar bölgesinde restoran işleten Bülent Yüksel, AA muhabirine, şehit yakınlarına yüzde 20, güvenlik güçleri ile 112 Acil Sağlık çalışanlarına yüzde 15 indirim başlattıklarını söyledi.

Uygulamanın diğer restoran sahiplerince de benimsenmesini temenni eden Yüksel, şunları dile getirdi:

"Şehit aileleri, bu vatan uğruna seve seve canlarını feda edenlerin bizlere emanetidir. Yine asker ve emniyet çalışanları da bu topraklarda rahat ve huzurlu ortamda yaşantımızı sürdürmemiz için geceli gündüzlü görevi başında olan memleketimizin bekçileridir. 112 Acil Sağlık çalışanları da zor şartlarda yaralıya ilk müdahaleyi yaparak sağlık kuruluşlarına ulaştırır. Benim elimden de bu geliyor. Restoranımda ne yerlerse yesinler fiyatlarda belirlediğim indirimleri yapıyorum. Ayrıca yemek sonrası kendilerine ikram ettiğim içeceklerden de hiçbir ücret talep etmiyorum." 

Yüksel, indirim uygulamasının süresiz olduğunu kaydetti.

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