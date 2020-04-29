Reuters: Hükümetler Covid-19 hastalarını takip etmek için casus yazılımlara yöneldi

Cellebrite firması, bugünlerde koronavirüs salgınının etkilerini azaltmak için çabalayan ve Covid-19 hastalarının kimlerle temas ettiğini tespit etmeyen çalışan ülke yönetimlerine, ellerindeki teknolojik kapasite ile yardımcı olabileceği teklifinde bulunuyor.

İsrailli firma ülkelere bu teklifte bulunurken 'kullanıcıların telefonlarına giriş kodunu bilmemize gerek yok' diyor.

Reuters'ın özel haberine göre sadece Cellebrite değil en az sekiz siber teknoloji firması hükümetlere yazılımlarını satmak için çaba içinde. Haber ajansına konuşan bir Cellebrite firması sözcüsü, Covid ile mücadele eden ülkelerin 'doğru insanları karantinaya almaları' konusunda yardımcı olmak istediklerini söylüyor.

Hangi ülkelerin bu yazılımlardan şu ana kadar satın aldığını gizlilik politikası gereği açıklamayan firma sözcüsü, salgınla mücadele amaçlı yazılımı Latin Amerika, Avrupa ve Asya'da çok sayıda ülkeye sattıklarını belirtiyor.

Teknoloji devleri Apple ve Google, koronavirüsle mücadele kapsamında daha önce Covid-19 testi pozitif çıkmış olan hastaların diğer kullanıcılara olan mesafesi konusunda bir uyarı sistemi üzerinde ortak çalışma kararı almıştı.

Akıllı telefon pazarını domine eden üreticilerden Apple ile Google'ın üzerinde çalıştığı teknoloji, Covid-19 hastalarının izini sürerek söz konusu hastalara yakın mesafede olan kullanıcıları Bluetooth bağlantısını kullanarak bilgilendirecek.

Özel hayatın ihlali endişesi

Her ne kadar İsrailli firma yazılımın 'kötülükten çok insanlığın iyiliği için olduğunu' söylese de insan hakları örgütleri, virüslü hastaları takip edecek olan yazılımların hükümetler tarafından suistimal edilebileceğini savunuyor.