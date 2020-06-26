Rezalet! Armağan Çağlayan'ın programında doktor cinayeti kahkahalarla anlatıldı!

Çatlak Şanzel” ismiyle tanınan şarkıcı Şanzel Çetin, program yapımcısı ve aynı zamanda Hukuk Fakültesi mezunu Armağan Çağlayan’ın YouTube’daki programına konuk oldu. Şanzel’in bir doktoru öldürdüğünden bahsettiği program sosyal medyada tepki çekti.

Armağan Çağlayan’ın dün yayınlanan programında şarkıcı Şanzel, bir doktoru öldürdüğünü şu ifadelerle anlattı:

"Babaannem yanlış ameliyatla vefat etti ve babaannemi öldüren doktoru öldürdüm. 7 sene 2 ay 10 gün cezaevinde yatarak kurtuldum, ondan sonra da alışkanlık yaptı. Birkaç kere de yaralamadan cezaevine girdim."

İşte sosyal medyadan tepkiler:

@fethicagil

Röportajı yapan kişi Hukuk Fakültesi diploması olan Armağan Çağlayan. Doktor cinayeti reklamı yapılıyor ve üstüne kahkaha atılıyor. Bütün Sağlık STK'larını ve hekimleri kınamaya ve suç duyurusunda bulunmaya davet ediyorum.

@esindncl

Doktor öldürüp 7 yıl yatıp bunu gülerek anlatan ve ahkam kesen bu sağlık teröristi Armağan Çağlayan'ın programına çıkıp rahatça bunu anlatıyor. lütfen videoyu teröre özendiren içerik olarak youtubeye bildirelim ve dislike atalım

@_dr_dodo

mevzuları kişiselleştirmekten ziyade fikir ve olayları tartışmayı seven biriyim ama video’nun sonundaki armağan çağlayan kahkahası midemi bulandırdı. bu hasta kadının bıçakladıklarından biri yakınınız olsa acaba yine bu kadar komik bulur muydunuz?