Rhinovirüs sonrası koronavirüs ağır geçebilir

İSTANBUL-Sıcaklıklar artınca evlerde ve iş yerlerinde klima kullanımı yaygınlaştı. Bu durum klimanın sağlığa etkisi ve doğru kullanımına yönelik soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Doç Dr. İllker İnanç Balkan, klima kaynaklı enfeksiyonlara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını çizerek klimanın etkisiyle yayılan virüsler hakkında bilgi verdi. Balkan, klimanın sağlık üzerine etkilerinden bahsederek "İnsanlar daha çok kapalı alanda klima ile serinlemeyi tercih edebiliyor. Maskeler de çıkartıldığında; eğer birisinde nezleye yol açan virüs varsa klima, birinden diğerine bulaştırmayı kolaylaştırabiliyor. Bize gelen her türlü solunumla ilgili semptomlar önce Covid-19 muamelesi görüyor. Şu günlerde gribal enfeksiyon, soğuk algınlığı belirti ve bulgularıyla başvuran çok sayıda hastamız var. Hastaların hikayesine baktığımızda kapalı alanda klima kullanımı gerçekten dikkat çekiyor" diye konuştu.





"RHİNOVİRÜS SONRASI KORONAVİRÜS AĞIR GEÇEBİLİR"



Balkan, nezleye yol açan virüslerin klima ile birlikte yaygınlaştığını belirterek, "Aslında bu solunum yolu virüsleri kişiden kişiye bulaşıyor; yani klimalar virüse kaynak teşkil etmez ancak bizler kapalı alanı klima ile soğuttuğumuzda bu üç şeye yol açıyor. Soğukta solunum yolu virüsleri, rhinovirüs, RSV gibi virüsler daha kolay solunum hücrelerimize tutunuyor ve daha fazla çoğalabiliyor. O yüzden böyle salgınları daha fazla kış aylarında görürüz. Bir de maskeleri çıkartıp odaların havalanmasını azalttığımızda, eğer elimizde rhinovirüs gibi nezleye yol açan virüsler varsa, bu virüsün kişiden kişiye bulaşması kolaylaşıyor. Bunun üç sebebi var dedik; bir, soğuk; iki, kapalı ortam; üç, maskesiz yakın mesafede temas" İfadelerini kullandı.

"SIRAYLA ENFEKSİYONA YOL AÇIYOR BU VİRÜSLER"



Rhinovirüsten sonra koronavirüs geçirmenin Covid-19'u ağırlaştırdığını ifade eden Balkan, "Covid-19 salgını devam ederken biz yine tedbiren maskeli kalmaya devam etmeliyiz. Solunum yoluna virüs tutunduğunda o virüs ile reseptörler kapandığı için, o virüse karşı yanıt başladığı için, ikinci bir virüs en azından geç bulaşıyor. Dolayısıyla birbirinin etkisini arttırdığını, ya da azalttığını söyleyemeyiz. Sırayla enfeksiyona yol açıyor bu virüsler. Mesela bir Rhinovirüs enfeksiyonundan tam iyileşirken koronavirüs ile enfekte olmak zaten yorgun düşmüş bir bağışıklık sistemiyle daha sistemik, daha yaygın bir tutuluma yol açan ikinci bir virüs ile temasa geçeceği için, daha ağır seyretmesine yol açabilir" dedi



"YANİ KLİMA VİRÜSÜN DOLAYLI OLARAK KİŞİDEN KİŞİYE BULAŞMASINI ARTTIRABİLİR"



"Klima virüsün bulaşma riskini arttırıyor" diyen Balkan, "Burada temel olarak soğuk algınlığının temeli klima değil, virüsler. Bu virüsler vücudumuza girdikten sonra boğaz ağrısı, halsizlik, ateş gibi bildik ve tanıdık yakınma ve bulgulara yol açıyor. Öksürük olabiliyor ama bu kuru bir öksürük. Kapalı alanda aynı ortak kullanılan havayı serinletip geri verdiği için, eğer virüsü taşıyan birisi varsa o virüsün kişiden kişiye bulaşmasını sağlayabilir. Yani klima virüsün dolaylı olarak kişiden kişiye bulaşmasını arttırabilir" diye konuştu.



Vatandaşlardan bazıları ise klima kullanmak ile kullanmamak arasında kararsız kaldıklarını belirterek, "Klima olmayınca olmuyor. Her insan öyle değil, bazısı klimasız duramıyor bazıları da klimanın karşısına geçemiyor. Klima yerine sıcaktan kaçmak serin yerde durmak mantıklı. Mesela arabada giderken klimasız duramazsınız. Araçlarda klima kullandığımız zaman genellikle rahatsız ediyor. Nezle değil de daha çok halsizlik ve eklem ağrısı yapıyor. Klima kullanımı tercihe bağlı, ben tercih etmiyorum" İfadelerini kullandı