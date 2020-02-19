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Rize'de koronavirüs şüphesi, Tayland'dan gelen kişi gözlem altında
Rize'de, iş için gittiği Tayland dönüşü yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran, ismi öğrenilemeyen kişi, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Rize'de koronavirüs şüphesi, Tayland'dan gelen kişi gözlem altında
19 Şubat 2020 - DHA
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RİZE - Rize ve Trabzon'dan bir grup, iş için Tayland'a gitti. İsmi açıklanmayan gruptaki kişi, ülkeden dönüşünde, yüksek ateş şikayetiyle Rize Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Tayland'dan geldiği belirten hasta, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı. Rize'deki tedavisinin ardından Trabzon'daki Kaşüstü Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen hastadan kan örneği alınırken, araştırmaya gönderildi. 

Anahtar Kelimeler:

tayland rize devlet hastanesi kanuni egitim ve arastirma hastanesi

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