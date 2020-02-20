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Rize'deki 'koronavirüslü hasta' iddialarına Bakan Koca'dan açıklama geldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Rize Devlet Hastanesi'nde koronavirüs şüphesiyle tutulan hastanın tüm testlerinin tamamlandığı ve koronavirüse rastlanmadığını açıkladı
Rize'deki 'koronavirüslü hasta' iddialarına Bakan Koca'dan açıklama geldi
20 Şubat 2020 -
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Dün Rize'de bir kişinin koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alınmasından ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. Hastaya ilişkin testlerin Ankara Ulusal Viroloji Laboratuvarında yapıldığını açıklayan Sağlık Bakanı Koca, hastada koronavirüse rastlanmadığını ve bugün taburcu olacağını açıkladı.

Rize'de koronavirüs şüphesi, Tayland'dan gelen kişi gözlem altında

Bakan Koca'nın açıklaması şöyle:

Koronavirüs şüphesiyle Rize Devlet Hastanesi'nde gözlem altında tutulan hastanın testleri tamamlandı. Ankara Ulusal Viroloji Laboratuvarımızda incelenen numunelerde hastanın Koronavirüs değil mevsimsel grip olduğu anlaşıldı. Hastamız bugün taburcu edilecek.

 

Anahtar Kelimeler:

koronavirus bakan koca rize

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