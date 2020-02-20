Rize'deki 'koronavirüslü hasta' iddialarına Bakan Koca'dan açıklama geldi

Dün Rize'de bir kişinin koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alınmasından ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. Hastaya ilişkin testlerin Ankara Ulusal Viroloji Laboratuvarında yapıldığını açıklayan Sağlık Bakanı Koca, hastada koronavirüse rastlanmadığını ve bugün taburcu olacağını açıkladı.
Bakan Koca'nın açıklaması şöyle:
Koronavirüs şüphesiyle Rize Devlet Hastanesi'nde gözlem altında tutulan hastanın testleri tamamlandı. Ankara Ulusal Viroloji Laboratuvarımızda incelenen numunelerde hastanın Koronavirüs değil mevsimsel grip olduğu anlaşıldı. Hastamız bugün taburcu edilecek.
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|Gastroenteroloji Günleri
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|16. FTR ULUDAĞ SEMPOZYUMU
|FİZİKSEL...
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|05/03-08/03
|16. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi & 5. Bursa Aile Hekimliği Kongresi & 10. Uludağ Hemşirelik Kongresi
|AİLE...
|BURS
|05/03-08/03
|4. Uluslararası Mesleksel ve Çevresel Hastalıklar Kongresi
|DİĞER
|İSTA
|08/03-11/03
|16. Uludağ Pediatri Kış Kongresi
|PEDİATRİ
|BURS
|12/03-15/03
|15. Uludağ Nöroloji Günleri
|NÖROLOJİ
|BURS
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|KULAK-BUR...
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