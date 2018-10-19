Romanya Ekonomi Bakanı: 'Mersin Şehir Hastanesi'nin bir benzerini Köstence'de inşa etmek istiyoruz'

Türkiye ile Romanya arasındaki anlaşmada karşılıklı olarak sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi, sağlık alanında karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi, halk sağlığı ve aile hekimliği sistemi, geriatri, acil sağlık hizmetlerinin organizasyonu hususlarında bilgi değişimi, heyet ve uzman personel değişimi ve karşılıklı olarak toplantılara katılımı içeren maddeler yer aldı.

15 Ekim günü gerçekleştirilen toplantılar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Dancila’nın başkanlığında başladı ve alt heyetler şeklinde devam etti. Alt heyetler çerçevesinde Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Romanya Sağlık Bakanı Sorina Pintea ve Ekonomi Bakanı Eugen Teodorovici ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye'de gerçekleştirilen Sağlıkta Dönüşüm Programı ve sağlık turizmi konuları ele alındı.

Bakan Koca, Türkiye'nin bölgenin sağlık üssü olma hedefi taşıdığını ifade ederken, konuk Sağlık Bakanı bu alanda ortak çalışma grubu kurulmasını önerdi. Ekonomi Bakanı Teodorovici ise Türkiye’deki hastaneleri ziyaret ettiğini ifade etti ve takdirlerini dile getirdi.

Teodorovici, Mersin Şehir Hastanesinin bir benzerini Köstence’de inşa etmek istediklerini ve bu konuda anlaşma yapma niyetinde olduklarını sözlerine ekledi. Konuk Bakan ayrıca Türkiye'de tedavi görecek hastalar için hükümet olarak destek vereceklerini belirtti.