Röntgen teknisyeni doktora açtığı mobbing davasını kazandı

Adapazarı Karaman Mahallesi'ndeki Yenikent Devlet Hastanesi'nde röntgen teknisyeni olarak görev yapan E.B., hastanedeki doktor ve çalışanlardan mobbing gördüğü iddiasıyla Sakarya 2. İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Kendisine yalnızca uzmanların kullanabildiği 'skopi' cihazı kullandırıldığını, çalışma esnasında elinden yaralandığı gerekçesiyle aldığı raporun hukuka aykırı bir şekilde iptal edildiğini, çocuğuna bakmak için istediği mazeret izninin verilmediğini ve hastanedeki doktor ile yetkili isimlerin kendisine sürekli psikolojik taciz uyguladığını öne süren E.B.'nin açtığı 2 bin 500 liralık manevi tazminat davası üzerine yargılama başladı.

İddialarla ilgili delilleri inceleyen mahkeme, ilgili kurumlardan konuyla ilgili rapor istedi. Mahkeme bu veriler üzerinde yaptığı incelemede E.B.'yi haklı bularak, "Açıklamalar dikkate alındığında davacı hakkındaki kararda davacının kişilik haklarına sistematik şekilde saldırı, müdahale, eşitlik ilkesini zedeleyici mobbing niteliğinde olduğu sonucuna varılmıştır" yönünde verdiği kararla Sağlık Bakanlığı'nı 2 bin 500 lira manevi tazminat ödemeye mahkum etti.

E.B.'nin avukatı Murat Çelik, verilen kararın mobbing uygulanan tüm çalışanlar için umut verici olduğunu belirterek, "Sakarya İdare Mahkemesi'nde ikame ettiğimiz mobbing iddiasına dayalı tam yargı davasında, müvekkilimiz lehine manevi tazminata hükmedilmiştir. Bu karar, gerek özel iş yerlerinde gerekse kamu iş yerlerinde, psikolojik baskı altına alınan tüm çalışanlar için umut verici mahiyettedir. Toplumda, hukuka ve adalete olan güvenin giderek azaldığı bir dönemde bu şekilde bir karar çıkması, bir hukukçu olarak bizi de mutlu etmiştir" dedi.