Rotavirüs aşısı Tip 1 Diabet gelişimini önlüyor mu?

MEDİMAGAZİN-Avustralya’da yapılan araştırmaya göre 2000 yılı ile 2015 yılı arasında çocuklarda Tip 1 Diyabet görülme hızı araştırıldı. 0-4 yaş arası çocuklardaki tip 1 Diyabet görülme hızının 2007 yılından itibaren düştüğü tespit edildi. 2007 yılı aynı zamanda Rotavirüs Aşısının rutin aşı programına alınması tarihi idi. Tip 1 görülme hızındaki düşüş, 0-4 yaş çocuklarda görülürken 5-14 yaş arası çocuklarda gözlemlenmedi.

Çocuklarda ağır ishalle seyreden vakaların önlenmesi için uygulanan Rotavirüs aşısı, bu enfeksiyonla ilgili mortalitenin azaltılması için kullanılıyor.

Araştırmacılar bu ilişkinin tespiti için daha fazla çalışma yapılacağını belirtti.

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