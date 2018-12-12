RTÜK ve Televizyonlar imzaladı: Sağlık ile ilgili yayınlarda bilimsellik ve uzmanlık ön planda tutulacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya ve medya hizmet sağlayıcıların katılımıyla Ankara'daki bir otelde düzenlenen törende "Televizyon İzleme Eğilimleri 2018" araştırmasının sonuçları açıklandı.

Ardından gerçekleştirilen Radyo ve Televizyon Yayın Etik İlkeleri töreninde TRT, A Haber, ATV, Akit TV, Doğuş Yayın Grubu, NTV, Kanal D, FOX TV, Habertürk, Beyaz TV, Bloomberg, CNN Türk, D Smart, Digitürk, Halk TV, Kanal 7, Ülke TV, Show TV, Star TV, TGRT, TV Net, TV8, TV5, 24 TV, 360 TV, Ulusal Kanal ile Anadolu Yayıncılar Derneği, Radyo ve Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği, Televizyon Yayıncıları Derneği, Güç Telekom, Reklam Verenler Derneği, Türksat, Turkcell, Vodafone, Türk Telekom, Tivibu, Ulusal Radyo Yayıncıları Derneği temsilcileri tarafından "yeni etik ilkeler" imzalandı.

Bakan Ersoy ve katılımcılar, imzaların atılmasının ardından aile fotoğrafı çektirdi.

Dizilerde de şiddet öğelerinin ön plana çıktığına dikkati çeken RTÜK Başkanı İlhan, "Şiddetle birlikte toplumun genel ahlakını ve Türk aile yapısını olumsuz etkileyecek, çocuk ve gençlerimize olumsuz örnekler oluşturacak hususların artık dizilerimizden temizlenmesi gerekiyor. Kadın kuşak programlarında ise kişilerin özel hayatlarının ve mahremiyetlerinin ifşa edilmemesini önemle rica ediyoruz." şeklinde konuştu.

Bu noktada "Hamile hastanın karnında doktor ihmali sonucu bant unutulduğu"na ilişkin geçen hafta yaşanan bir habercilik yanlışına değinen Yerlikaya, Üst Kurula gelen şikayetler doğrultusunda yapılan araştırmada, "Amniotik Band Sendromu"nun tıbbi bir hastalığın adı olduğunun tespit edildiğini aktardı.

Yerlikaya, "Ancak editörlerimiz gelen haberi araştırmadan yayınlayınca 'Kadının karnında bant unutuldu' şeklinde büyük bir yanlışa imza atıldığını görüyoruz. Bu da iletişim alanı literatürüne 'Habercilikte bant sendromu' olarak geçecektir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

- Etik ilkeler 20 maddeden oluşuyor

Bu kapsamda güncellenen Görsel-İşitsel Yayıncılık Etik İlkeleri, medya hizmet sağlayıcıların ortak imzasıyla kabul edildi.

Medya hizmet sağlayıcıların "yayıncılığın toplumsal sorumluluk gerektirdiği bilinciyle izlenme/dinlenmeyi 'tek ölçüt' kabul etmeden yayınlarında uymayı taahhüt ettiğinin" aktarıldığı 20 maddelik etik ilkeler, şu şekilde sıralanıyor:

- İnsan onuruna, temel hak ve özgürłüklere saygılı olmak

- Türkçe'nin doğru, güzel ve anlaşılır şekilde kullanılmasının yanı sıra dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımından kaçınmak

- İfade özgürlüğü ve haber alma hakkı çerçevesinde, olay ve olguları doğru ve tarafsız vermek

- Milli iradeye saygılı olmak

- Toplumun inanç, değer ve hassasiyetlerini gözetmek

- Irk, dil, din ve cinsiyet ayrımcılığına; aşağılama ve ön yargılara yer vermemek

- "Çocukların korunması" ilkesini gözeterek, çocukların ve gençlerin fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimini olumsuz etkileyen yayınlar yapmamak

- Ailenin bütünlüğünü ve sürekliliğini desteklemek

- Kadını istismar eden içeriklere yer vermemek

- Özel hayatın gizliliğini korumak

- Şiddeti teşvik etmemek ve meşrulaştırmamak

- Çok sesliliğe ve kültürel çeşitliliğe önem vermek

- Kişilerin ve kurumların cevap ve düzeltme haklarına saygılı olmak

- Terör örgütlerinin amaçlarına hizmet etmemek

- Savaş, terör amaçlı saldırı, doğal afet ve benzeri olağanüstü durumların ortaya çıkardığı kriz zamanlarında sağduyulu ve sorumlu davranmak; toplumda korku ve infial oluşturabilecek yayınlardan kaçınmak

- Alkol, tütün ürünleri ve uyuşturucu maddeler ile kumar başta olmak üzere, her türlü bağımlılıkla mücadele konusunda gereken hassasiyeti göstermek

- Genel sağlığa zarar verecek yayınlar yapmamak, sağlık ile ilgili yayınlarda bilimselliği ve uzmanlığı ön planda tutmak

- İzleyiciyi yanıltıcı ve zaaflarını istismar eden ticari iletişim yayınlarına yer vermemek

- Çevrenin ve hayvanların korunması bilincini geliştirmek

- Haksız amaç ve çıkarlara hizmet etmemek.