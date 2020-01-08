RTÜK'ten çalışanlarına sigarayı bırakma kampanyası

RTÜK bünyesinde oluşturulan ‘Sağlık Masası’ zararları konusunda hemen hemen herkesin görüş birliği içerisinde olduğu sigaraya karşı farkındalık çalışmalarına başladı.

Aynı zamanda Göğüs Hastalıkları Uzmanı olan İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkan Yrd. Dr .Hülya Köksal’ın koordine ettiği Sağlık Masası’nın, sigaraya karşı başlattığı çalışma ilgi çekici oldu.

Sağlık Masası RTÜK’te sigaraya karşı farkındalık konferansı düzenledi.

Organizasyon kapsamında Türkiye’de tütün mamullerine karşı çalışmalarıyla bilinen Prof. Dr. Nazmi Bilir, RTÜK çalışanlarına “Neden Sigara İçmemeliyiz?’’ konulu konferans verdi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, konuşmasında radyo ve televizyon yayınlarında sigaraya karşı yapılan çalışmaları aktardı. Kararlılık göstererek sigarayı bırakan Üst Kurul çalışanlarını tebrik etti. Şahin, halen sigara içen çalışanların ise talep etmeleri durumunda bağımlılıktan kurtulmaları için destekleneceklerini söyledi..

Televizyon kanallarına sigara cezası

Ebubekir Şahin, “Kendi sorumluluk alanımız olan radyo ve televizyon yayınlarında bu konuya azami titizlik gösteriyoruz. Yayınlarda özendirici etkiye sahip olabilecek sigara ve alkol gösterilmemesi kırmızı çizgimizdir. Bu anlayışla Üst Kurulumuz, yaptığı çalışmalarda, 6112 sayılı Kanun’un 8’nci maddesinin ihlali nedeniyle 41 adet müeyyide kararı aldı. Haber, dizi, film ve müzik klibi gibi yapımlarda sigara görüntüsüne yer verilmesi sebebiyle ise, 4207 sayılı “Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun” uyarınca medya hizmet sağlayıcılara 397 kez müeyyide uygulandı.” diye konuştu.

Etkinlikte ayrıca sigarayı bırakan RTÜK çalışanı 7 kişiye, isimlerine yapılan ağaç bağış sertifikaları takdim edildi.

Sağlık Masası, 2021 yılı hedefini de RTÜK'te sigara kullanım oranının sıfıra düşürülmesi ve diğer kurumlara örnek teşkil etmesi olarak belirledi.