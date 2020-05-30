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RTÜK'ten Şeyh-i Şifa isimli ürünleri pazarlayan televizyonlara ceza
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), sağlık beyanıyla sahte ürün, ilaç pazarlayan ve bazı programlar aracılığıyla dini duygularını istismar eden kanallara ceza kesti.
RTÜK'ten Şeyh-i Şifa isimli ürünleri pazarlayan televizyonlara ceza
30 Mayıs 2020 13:31 -
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RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, kurulun haftalık olağan toplantısında, sağlık beyanıyla ürün satışı ve din istismarı yapan programlar ele alındı.

Toplantıda, izleme uzmanlarının raporlarını görüşen Üst Kurul, her derde deva olarak sunulan limon, maydanoz, sarımsak kürü, obezite sorununu çözdüğü belirtilen Mahmut Efendi enginar macunu, bel ve boyun ağrılarının ilacı olarak satılan mucize ağrı kremi, prostat ve cinsel sorunlar gibi bir çok rahatsızlığa iyi geldiği iddia edilen Şeyh-i Şifa isimli ürünleri pazarlayan televizyonlara ceza verdi.

Kurul, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun ilgili maddelerini ihlal eden Shopping Channel, Kanal Çay, 1 An TV, Ber TV, Süper TV, Alaska TV, Arafat TV, Kanal Tek ve Bayram FM kanallarına üst sınırdan idari para ile yayın durdurma cezası uyguladı. Kurul, yıl içinde aynı ihlali sürekli tekrarlayan Yasin TV'nin yayın lisansını ise iptal etti.

Üst Kurulun gündeminde halkın dini inançlarını sömüren programlar da yer aldı.
 

Anahtar Kelimeler:

rtuk saglik ceza seyh-i sifa

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