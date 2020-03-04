Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Ruhani: Koronavirüsle mücadelede ABD gıda ve sağlık malzemelerinde yaptırım uyguluyor
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkede yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için halkın ihtiyaç duyduğu gıda ve sağlık malzemelerine ABD tarafından yaptırım uygulandığını belirtti
Ruhani: Koronavirüsle mücadelede ABD gıda ve sağlık malzemelerinde yaptırım uyguluyor
04 Mart 2020 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

ANKARA  -İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Ruhani, ülkede hızla yayılan Kovid-19 salgınıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ruhani, ülkede bazı kişilerin kar elde etmek için ihtiyaç duyulan sağlık malzemelerini stoklayarak halkın endişesini artırdığını söyledi.

Ruhani'nin koronavirüs açıklaması korkuttu: Neredeyse bütün şehirlere yayıldı

"Bunlar halkın canıyla oynayan gruplardır. Hükümet, halkın sağlığının bekçisi olarak görevini yerine getirecektir." diyen Ruhani, ülkedeki salgının boyutunun gizlendiği iddialarına ilişkin, "Virüs ülkeye girdiği günden bu yana Sağlık Bakanlığına tüm verileri vatandaşlarla paylaşması ve hiçbir şeyin gizlenmemesi talimatı verildi." ifadelerini kullandı.

"ABD ilaç yaptırımlarını kaldırsın"

İran'a salgınla mücadelede yardımcı olan tüm ülkelere teşekkür eden Ruhani, şöyle devam etti: 

 "Onlar (ABD) merhamet maskesi takarak 'İran halkına yardım edelim' diyorlar. Siz eğer samimiyseniz en azından ilaç yaptırımlarını kaldırın. İran ulusuna karşı hata yaptığınızı, özür dilediğinizi ve ilk adım olarak ilaç ithalatı için bankacılık faaliyetleri ile sağlık ve gıda alanındaki taşımacılık yaptırımlarını halkın üzerinden kaldırın."

"Mümkün olan en kısa sürede ve en az kayıpla bu krizi aşacağımıza söz veriyorum"

Ruhani, halka zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durma çağrısında bulunarak, ülkedeki eğitimin, alış veriş ve bankacılık işlemlerinin de elektronik ortamlardan sürdürülmesi gerektiğini belirtti.  Ülkedeki herkesin görevini yerine getirmesi gerektiğini vurgulayan Ruhani, devlet televizyonundan halkın endişesini artıracak programlar yerine eğlence programları yayınlamasını talep etti. 

Ruhani ayrıca ülkedeki bilim insanları ve sanatçılardan da sosyal medya üzerinden halkın ruh halini değiştirecek faaliyetlerde bulunmasını istedi.

Sağlık personelinin zor şartlar altında fedakarca görev yaptığını belirterek, onlara teşekkür eden Ruhani, "Uzman sağlık kadrolarımızın desteği ve halkımızın irade ve iş birliğiyle mümkün olan en kısa süre ve en az kayıpla bu krizi aşacağımıza söz veriyorum." ifadelerini kullandı.


 

 

 

Anahtar Kelimeler:

koronavirus ruhani abd ilac

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.