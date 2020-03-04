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Ruhani'nin koronavirüs açıklaması korkuttu: Neredeyse bütün şehirlere yayıldı
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani yaptığı son dakika açıklamasında bulundu
Ruhani'nin koronavirüs açıklaması korkuttu: Neredeyse bütün şehirlere yayıldı
04 Mart 2020 - AA
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ANKARA - İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Ruhani, ülkede hızla yayılan Kovid-19 salgınıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. 

Kovid-19'un salgın bir hastalık olduğuna dikkati çeken Ruhani, "Koronavirüs neredeyse bütün eyaletlerimize yayıldı. Bir anlamda bu, dünyadaki birçok ülkenin enfekte olduğu küresel bir hastalıktır. Tedbir ve iş birliğiyle bu sorunu en kısa zamanda aşmamız gerekmektedir." dedi.

Ruhani, "Uzman sağlık kadrolarımızın desteği ve halkımızın irade ve iş birliğiyle mümkün olan en kısa sürede en az kayıpla bu krizi aşacağımıza söz veriyorum." ifadelerini kullandı.

 

Anahtar Kelimeler:

koronavirus ruhani

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