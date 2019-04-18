SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Ruhsatsız muayenehanede sözde sağlık hizmeti veren Suriyeliler yakalandı
Başkentte, bir apartman dairesinde açtıkları ruhsatsız muayenehanede olumsuz koşullarda sağlık hizmeti verdikleri belirlenen 2 Suriyeli yakalandı
Ruhsatsız muayenehanede sözde sağlık hizmeti veren Suriyeliler yakalandı
18 Nisan 2019 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ve Altındağ İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız muayenehane işletildiği bilgisi üzerine Altındağ ilçesi Battalgazi Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, apartman dairesini muayenehaneye dönüştürerek bölgede yaşayan Suriyelilere hizmet veren biri kadın 2 zanlı suçüstü yakalandı. Suriye uyruklu şüphelilerden kadının, ülkesinde doktor olduğunu iddia ettiği öğrenildi. Diğer zanlının ise işletme sahibi olduğu belirtildi.

Hem hijyen hem de fiziki olarak gerekli koşulları taşımadığı belirlenen muayenehanedeki aramada, tıbbi cihazlar ve aralarında kırmızı reçeteyle alınabilecek hapların da bulunduğu çok sayıda ilaç ele geçirildi. 

Muayenehane olarak kullanılan dairenin mutfak bölümünün laboratuvara dönüştürüldüğü ve burada kan tahlili için kullanılan cihazlarla kan alma tüplerinin bulunduğu tespit edildi. 

Baskın sırasında muayene odasında bulunan ve tedavi için geldiğini belirten 2 kişi, bilgisine başvurulmak üzere emniyete götürüldü. Bekleme salonunda sıra bekleyen hastalar ise dışarı çıkartıldı. 

Kaçak muayenehanede çalıştıkları ve doktor olduklarını öne sürerek hastaları muayene ettikleri belirlenen 2 Suriye uyruklu da aranıyor.

Anahtar Kelimeler:

ruhsatsiz muayenehane operasyon kacakcilik

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
psikiyatri Abdi İbrahim Otsuka Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Vural Kavuncu beyin göçü Bingür Sönmez dna hacettepe üniversitesi Yılmaz Selim Erdal Pulmoner hipertansiyon Şaziye Çetinkaya geleneksel tıp DÜBİT Halil İbrahim Uğraş obezite böbrek kanseri yemek borusu kanseri meme kanseri 86.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası ruhsatsız muayenehane operasyon kaçakçılık komplikasyon malpraktis enfeksiyon FETÖ gözaltı hemşire Sağlık Bilimleri Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi alzheimer beyin ölümü Nenad Sestan kalp ve damar cerrahisi Uluslararası Charing Cross Sempozyumu Raşit Dinç Sağlık Bakanlığı Geleneksel tıp fahrettin koca rektör ataması cumhurbaşkanı allerji Ahmet Akçay Çocuk İmmünoloji hemofili Tayfur Toptaş Edirne Tabip Odası ersin arslan Trakya Üniversitesi Memet Akbal
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.