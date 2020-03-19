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Rus bilim insanları Korona virüsün gen haritasını çıkardı
Rus bilim insanları tarafından Korona virüsü olarak bilinen koronavirüs gen haritasının çıkarıldığı açıklandı.
Rus bilim insanları Korona virüsün gen haritasını çıkardı
19 Mart 2020 16:28 - İHA
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MOSKOVA - Rus bilim insanları tarafından Korona virüsü olarak bilinen Covid-19'un gen haritasının çıkarıldığı açıklandı.
Rusya Ulusal Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, Korona virüsünün (Covid-19) gen haritasının çıkarıldığı ve geçirdiği evrimlerin tespit edildiği ifade edildi. Virüsün gen haritasının çıkarılmasıyla birlikte Rus bilim insanlarının virüse karşı kolay bir şekilde en doğru aşıyı üretebileceği ifade edildi. Rusya Sağlık Bakanlığı basın servisi tarafından yapılan açıklamada ise virüsün gen analizinin tespiti ile birlikte aşı çalışmalarının da hızla devam edeceği duyuruldu.

Anahtar Kelimeler:

moskova rus bilim insanlari korona virusu covid-19 gen haritasi

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