Rus doktor koronavirüsün yeni belirtisini açıkladı: Hastaların yüzde 10'unda görülüyor

Protsenko, “Kovid-19 hastalarının yüzde 10’ununda cilt üzerinde döküntüler görüyoruz. Daha önce döküntü konusunda çok az yazılmıştı. Çinli meslektaşlarımız döküntü görülen hasta oranı için çok daha küçük oran vermişti” diye açıkladı.

Sputnik'in haberine göre, İngiltere’de de benzer belirtiyle karşılaşıldığını anlatan Rus doktor, döküntünün başta eller ve karın bölgesi olmak üzere vücudun farklı yerlerinde görülebildiğini söyledi.

Protsenko, “Muhtemelen virüs mutasyon geçiriyor” diye kaydetti.