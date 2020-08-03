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Rus doktor, Kovid-19 pandemisini biyolojik savaş provasına benzetti
Ünlü Rus doktor Leonid Roşal, yeni tip koronavirüsün ortaya çıkardığı durumu biyolojik savaş provası olarak niteledi.
Rus doktor, Kovid-19 pandemisini biyolojik savaş provasına benzetti
03 Ağustos 2020 17:31 - Sputnik
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Rusya Ulusal Acil Çocuk Cerrahisi ve Travmatoloji Enstitüsü Direktörü Leonid Roşal, Forbes dergisine verdiği demeçte yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle oluşan durumu analiz etti.

Her ülkenin bu tür bir hastalığa hazır olmadığının görüldüğünü anlatan Roşal, "Rusya'da koronavirüsle mücadeleye devlet başkanı da dahil herkes dahil oldu. Virüs sınır tanımıyor ve kapsamını öngörmek mümkün değil. Özellikle insanların davranışı sorun teşkil ediyor. Yurtdışına seyahat eden iki doktor Rusya'ya enfeksiyonu getirdi" dedi.

Kovid-19 pandemisinin oluşturduğu durumu analiz ettiğinde bunun bir biyolojik savaş provası olduğunu gördüğünü anlatan Roşal, "Bu virüsün insanlar tarafından üretildiğini söylemiyorum. Bunun için yeterli dayanak yok ve ayrıca ben bir virolog değilim. Ancak bu, ülkenin biyolojik güvenliği de dahil olmak üzere sağlık sisteminin dayanıklılığına yönelik bir test" ifadelerini kullandı.

SSCB döneminde biyolojik güvenlik yapısının en üst seviyede inşa edildiğini ve Çin'deki sistemin de buna göre oluşturulduğunu kaydeden Roşal, "Ancak bu sistemi kısmen yitirdik. Şu anda bu sistem bir testten geçiyor" diye ekledi.

Anahtar Kelimeler:

rusya koronavirus virus pandemi sscb cin

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