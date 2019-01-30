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Rus doktorlardan düşünce gücü ile iletişim cihazı: Nöroteknoloji Konferansında tanıtılacak
Rus doktorların düşünce gücüyle bilgisayar ortamında yazı yazmayı ve böylece iletişim kurmayı sağlayan bir cihaz geliştirdiği ve cihazın şu anda test aşamasında olduğu belirtildi.
Rus doktorlardan düşünce gücü ile iletişim cihazı: Nöroteknoloji Konferansında tanıtılacak
30 Ocak 2019 - Sputnik News
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Rusya’daki Ulusal Teknoloji Girişimi kapsamında kurulan NeuroNet projesinin Yöneticisi Aleksandır Semenov'un Sputnik'e yaptığı açıklamaya göre, Rus doktorlar, düşünce gücüyle bilgisayara yazılabilen kelimeler yoluyla iletişime geçmenin yolunu buldu.

Rus girişimcilerin “Nöro-chat” adını verdikleri bu proje, sinirsel bir kulaklık ve özel bir arayüze sahip olan bir tür bilgisayar yazılımı. Hastanın başına yerleştirilen elektrotlar, kablosuz bir başlık görevi görüyor. Hasta, alfabenin dizili olduğu ekrana bakarak seçtiği kelimeye odaklanıyor ve bu şekilde yazı yazabiliyor. Söz konusu düzeneğin hastanın yatağına yahut tekerlekli sandalyesine kurulabileceği de belirtildi. Bu sayede hastalar, internet aracılığıyla yakınlarındaki insanlarla iletişim kurabilecekler.

​KONFERANSTA TANITILACAK

Semenov, "Söz konusu proje, CES Asia fuarındaki en ilginç ve gelecek vaat eden ürün seçilerek ödül aldı. Mart sonunda projemizi Nöroteknoloji konferansı European Neuro Convention'da tanıtmayı umuyoruz. Bu vesileyle projemiz, tamamlanmasından bu yana ilk kez uluslararası müşterilerin beğenisine sunulmuş olacak" dedi.

Semenov'a göre, üretilen örnek cihazların sayısı yüze ulaştı ve test edilmek üzere Rus rehabilitasyon merkezlerine gönderildi. Cihazın Ruslara temin ve tedariki için yürütülen görüşmeler ise sürüyor.

Gelecekte cihazın sanayi ve eğlence sektörlerinde kullanılabileceğini de kaydeden Semenov, "Tahminlerimize göre, cihazın seri üretimine ilkbahar sonu yahut yaz başı gibi başlayabiliriz. Sanayi, insan ve makinelerin etkileşim halinde olduğu bir sektör. Bana kalırsa sektörün erbapları bu projeye oldukça sıcak bakacak" dedi.

Anahtar Kelimeler:

noro-chat ulusal teknoloji girisimi aleksandir semenov

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