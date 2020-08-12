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Rus Kovid-19 aşısı Brezilya'da üretilecek
Rusya'dan geliştirilen ve dünyanın ilk tescilli Kovid-19 aşısı olan aşının Brezilya'nın Parana eyaletinde üretileceği belirtildi.
Rus Kovid-19 aşısı Brezilya'da üretilecek
12 Ağustos 2020 11:07 - Sputnik
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G1 haber sitesinin aktardığına göre, Parana eyaletinin yönetimi, Rus Kovid-19 aşısının test edilmesini, üretimini ve dağıtılmasını öngören bir anlaşma imzalayacak.

Haberde, "Parana yönetimi, Sputnik-V aşısının üretimi için 12 Ağustos'ta Rus hükümetiyle anlaşma imzalanacağını duyurdu. Anlaşma, Rus aşısının test edilmesini, üretilmesini ve dağıtılmasını öngörüyor" dendi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini açıklamıştı. Rusya böylece, koronavirüs aşısını tescilleyen ilk ülke olmuştu.

Anahtar Kelimeler:

kovid-19 sputnik-v kovid-19 asisi rus kovid-19 asisi

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