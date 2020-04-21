Rus uzman: Türkiye'nin yardımı Kolombiya'nın Kovid-19 salgınını kontrol altına almasına katkı sağladı

Hugo Chavez Latin Amerika Kültür Merkezi Genel Direktörü Yegor Lidovskoy, Sputnik’e demecinde Birleşmiş Milletler (BM) gibi uluslararası kuruluşların pandemi ile mücadeledeki rolünü değerlendirdi. Rus uzman, Türkiye’nin Latin Amerika ülkeleri de dahil olmak üzere birçok ülkeye salgın ile mücadele kapsamında sağladığı yardımların önemini vurguladı.

‘Türkiye Dışişleri Bakanı, böyle bir açıklamayı yapmakta tamamen haklıydı’

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun BM Güvenlik Konseyi’ne pandemi konusunda çok geç tepki vermesi nedeniyle yönelttiği eleştiriyi yorumlayan Lidovskoy, “Kuşkusuz BM fikrini çok geç değiştirdi, daha da ötesi, örgütün açıklamaların ve konferansların yanı sıra ülkelere yardım etmesi gerekiyordu. Bu yapılmadı ve Türkiye Dışişleri Bakanı, böyle bir açıklamayı yapmakta tamamen haklıydı” diye konuştu.

‘Kolombiya’ya yardım tam zamanında yapıldı’

Rus uzman, Türkiye’nin Kolombiya’ya yardımının tam zamanında yapılmış olmasına ve önemine dikkat çekti:

“Türkiye, bildiğimiz üzere Kolombiya’ya yardım ediyor. Güney Amerika ülkelerinde virüsle ilgili durum farklılık gösteriyor, örneğin Venezüella’da her şey o kadar da kötü durumda değil ve bu ülkeye Küba yardım ediyor. Karantina da zamanında uygulandı ve oradaki ortam göreceli olarak sakin. Kolombiya’da ise ilk başlarda gerektiği kadar test yapılmadı ve bu nedenle hükümet, Türkiye’den gelen yardıma çok sevindi. Orada şu anda yaklaşık 3 bin 500 vaka mevcut, ancak gerçek sayı çok daha fazla. Venezüella’dan farklı olarak içerideki durum da çok gergin. Kolombiya’da cezaevlerinde isyanlar çıktı, acil ameliyatlardan vazgeçildi, tıbbi süreçlerde ise tam bir koordinasyonsuzluk söz konusuydu. Bu koşullarda Türkiye’nin yardımı hastalığın teşhis edilmesine, durumun kontrol altına alınmasına katkı sağladı. Fakat bu konuda ayrıca Kolombiya hükümetinin eşgüdümlü alışmasına da ihtiyaç var.”

‘Latin Amerika’nın tümünün yardıma ihtiyacı var’

Aslında birçok nedenle durumun üstesinden gelemeyen Latin Amerika’nın tümünün yardıma ihtiyacı olduğunu vurgulayan Lidovskoy, “Küba ve Venezüella beklemeden tam karantina uyguladı, ‘evde kal’ propagandası tüm gücüyle devam ediyor, caddelerde devriyeler yapılıyor, karantinaya uyulup uyulmadığı takip ediliyor. Venezüella’da kentlerde, caddelerde, kamuya açık alanlarda dezenfektasyon yapılıyor” diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kolombiya’da ise hükümet koronavirüsün yayılmasını önlemeyi başaramadı. Elbette ki hastalanma oranı her yerde giderek artacak, ancak bunun boyutları önemli. Elbette ki aynı durum Afrika’da da var. Bu konuda BM’nin yardımı son derece gerekli olur, zira orada koronavirüs tespiti yapılmıyor. Şimdi Kolombiya Türkiye’nin de yardımları sayesinde bu konuda fikir değiştirdi, ancak virüs sınır tanımıyor. Latin Amerika’daki sınırlar zaten çok göreceli, Avrupa’daki gibi insanların toplu olarak seyahat etmelerinin yasaklanması zor.”

‘Brezilya’nın kuzeyinde neler olup bittiğini hiç kimse bilmiyor’

Brezilya’daki durum da dikkat çeken Rus uzman, şunları söyledi:

“Örneğin Brezilya’da doğrulanmış koronavirüs bulaşma vakaları 36 bini geçti. Ve bu sorun Kolombiya’nın ya da Brezilya’nın değil, tüm kıtanın genel sorunu. BM’nin buna da tepki göstermesi çok yerinde olurdu. Zira Brezilya’daki durum korkunç, özellikle de teneke mahallelerinden dolayı. Brezilya’da teneke mahalleler solcu politikacılara destek veriyor ve bu nedenle sosyal yaşamdan dışlandı, hatta tüm sağlık hizmetleri oralardan kaldırıldı. Brezilya’nın kuzeyi şu anda testlerden, sağlık çalışanlarından yoksun, orada neler olup bittiğini hiç kimse bilmiyor. Durum son derece ağır.”

Hugo Chavez Latin Amerika Kültür Merkezi Genel Direktörü Yegor Lidovskoy, Sputnik’e demecinde Birleşmiş Milletler (BM) gibi uluslararası kuruluşların pandemi ile mücadeledeki rolünü değerlendirdi. Rus uzman, Türkiye’nin Latin Amerika ülkeleri de dahil olmak üzere birçok ülkeye salgın ile mücadele kapsamında sağladığı yardımların önemini vurguladı.

‘Türkiye Dışişleri Bakanı, böyle bir açıklamayı yapmakta tamamen haklıydı’

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun BM Güvenlik Konseyi’ne pandemi konusunda çok geç tepki vermesi nedeniyle yönelttiği eleştiriyi yorumlayan Lidovskoy, “Kuşkusuz BM fikrini çok geç değiştirdi, daha da ötesi, örgütün açıklamaların ve konferansların yanı sıra ülkelere yardım etmesi gerekiyordu. Bu yapılmadı ve Türkiye Dışişleri Bakanı, böyle bir açıklamayı yapmakta tamamen haklıydı” diye konuştu.

‘Kolombiya’ya yardım tam zamanında yapıldı’

Rus uzman, Türkiye’nin Kolombiya’ya yardımının tam zamanında yapılmış olmasına ve önemine dikkat çekti:

“Türkiye, bildiğimiz üzere Kolombiya’ya yardım ediyor. Güney Amerika ülkelerinde virüsle ilgili durum farklılık gösteriyor, örneğin Venezüella’da her şey o kadar da kötü durumda değil ve bu ülkeye Küba yardım ediyor. Karantina da zamanında uygulandı ve oradaki ortam göreceli olarak sakin. Kolombiya’da ise ilk başlarda gerektiği kadar test yapılmadı ve bu nedenle hükümet, Türkiye’den gelen yardıma çok sevindi. Orada şu anda yaklaşık 3 bin 500 vaka mevcut, ancak gerçek sayı çok daha fazla. Venezüella’dan farklı olarak içerideki durum da çok gergin. Kolombiya’da cezaevlerinde isyanlar çıktı, acil ameliyatlardan vazgeçildi, tıbbi süreçlerde ise tam bir koordinasyonsuzluk söz konusuydu. Bu koşullarda Türkiye’nin yardımı hastalığın teşhis edilmesine, durumun kontrol altına alınmasına katkı sağladı. Fakat bu konuda ayrıca Kolombiya hükümetinin eşgüdümlü alışmasına da ihtiyaç var.”

‘Latin Amerika’nın tümünün yardıma ihtiyacı var’

Aslında birçok nedenle durumun üstesinden gelemeyen Latin Amerika’nın tümünün yardıma ihtiyacı olduğunu vurgulayan Lidovskoy, “Küba ve Venezüella beklemeden tam karantina uyguladı, ‘evde kal’ propagandası tüm gücüyle devam ediyor, caddelerde devriyeler yapılıyor, karantinaya uyulup uyulmadığı takip ediliyor. Venezüella’da kentlerde, caddelerde, kamuya açık alanlarda dezenfektasyon yapılıyor” diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kolombiya’da ise hükümet koronavirüsün yayılmasını önlemeyi başaramadı. Elbette ki hastalanma oranı her yerde giderek artacak, ancak bunun boyutları önemli. Elbette ki aynı durum Afrika’da da var. Bu konuda BM’nin yardımı son derece gerekli olur, zira orada koronavirüs tespiti yapılmıyor. Şimdi Kolombiya Türkiye’nin de yardımları sayesinde bu konuda fikir değiştirdi, ancak virüs sınır tanımıyor. Latin Amerika’daki sınırlar zaten çok göreceli, Avrupa’daki gibi insanların toplu olarak seyahat etmelerinin yasaklanması zor.”

‘Brezilya’nın kuzeyinde neler olup bittiğini hiç kimse bilmiyor’

Brezilya’daki durum da dikkat çeken Rus uzman, şunları söyledi:

“Örneğin Brezilya’da doğrulanmış koronavirüs bulaşma vakaları 36 bini geçti. Ve bu sorun Kolombiya’nın ya da Brezilya’nın değil, tüm kıtanın genel sorunu. BM’nin buna da tepki göstermesi çok yerinde olurdu. Zira Brezilya’daki durum korkunç, özellikle de teneke mahallelerinden dolayı. Brezilya’da teneke mahalleler solcu politikacılara destek veriyor ve bu nedenle sosyal yaşamdan dışlandı, hatta tüm sağlık hizmetleri oralardan kaldırıldı. Brezilya’nın kuzeyi şu anda testlerden, sağlık çalışanlarından yoksun, orada neler olup bittiğini hiç kimse bilmiyor. Durum son derece ağır.”