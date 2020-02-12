Rusya 20 bin kişiyi koronavirüse karşı gözetim altında tutuyor

MOSKOVA - Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan, birçok kişinin ölümüne sebep olan ve birçok ülkeye yayılmaya devam eden koronavirüsü Rusya’da da tehdit oluşturmaya devam ediyor.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, Rus basınına yaptığı açıklamada şu an 20 bin kişinin koronavirüsü taşıdığı şüphesiyle doktor gözetiminde olduğunu açıkladı.

Popova, 31 Aralık 2019 tarihinden itibaren Rusya’da 769 kişinin koronavirüsü nedeniyle hastaneye yatırılarak tedavi altına alındığını, bunlardan 97’sine grip, 121'ine grip dışı teşhisler, geri kalanlara ise üst yolunum enfeksiyonu teşhisi konulduğunu söyledi. Şu an ülkede 20 bin kişinin şüpheli durumda olduğuna dikkat çeken Popova bunlardan 6 bininin Çin vatandaşı olduğunu, geri kalan 14 bin kişinin Rus vatandaşı olduğunu ifade etti.