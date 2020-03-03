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Rusya 811 kişiyi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına aldı
Rusya’nın Moskova ve Petersburg şehirlerinde Korona virüsüne rastlanılmasının ardından son yapılan açıklamada toplam 811 kişinin gözlem altında tutulduğu açıklandı
Rusya 811 kişiyi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına aldı
03 Mart 2020 - İHA
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MOSKOVA - Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) tarafından yapılan açıklamada ülkede Koronavirüsüne yakalanarak tedavi gören kişi sayısı 3 olurken toplamda 811 kişinin gözetim altında tutulduğu belirtildi. Bu kişilerin günlük yaşamlarına devam ettiği ve sürekli testler yapılarak gözetim altında tutuldukları açıklandı. Kuruluş tarafından yapılan açıklamada, “2 Mart 2020 itibariyle, 696 Çin vatandaşı olmak üzere 811 kişi gözetim altında tutuluyor” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, Rusya’ya Çin, İran, İtalya ve Tayland gibi ülkelerden dönen 26 kişi Petersburg’ta bulunan Botkin Hastanesinde karantina altında tutuluyor. Rusya’nın Petersburg şehrinde yaşayan 1 kişi İtalya’daki seyahatinden dönüşünde karantinaya alındı. Koronavirüsü teşhisi konulan kişi ile birlikte ülkede teşhis konulan hasta sayısı 3 olarak açıklandı.

 

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