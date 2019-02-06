SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Rusya bilimsel araştırmalar için kenevir ithal edecek: Tıbbi kullanımı yasak olacak
Rusya Sağlık Bakanlığı, uyuşturucuların bağımlılık yaratma kapasiteleri üzerine çalışılması adına kenevir ithalat edilmesini yasal kılan bir yasa tasarısı hazırladı
Rusya bilimsel araştırmalar için kenevir ithal edecek: Tıbbi kullanımı yasak olacak
06 Şubat 2019 - Sputnik News
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Rusya Sağlık Bakanlığı, uyuşturucuların bağımlılık yapma özelliklerinin araştırılması için kenevir ithal edilmesini yasal hale getirecek bir yasa tasarısı düzenledi. Yasa değişikliği kapsamında 1.1 kilogram esrar, 300 gram kenevir ve 50 gram kenevir yağı ithal edilecek. Aynı zamanda yasa, esrarın psikolojik etkilerinden sorumlu bir kimyasal olan tetrahidrokannabinol'un (THC) ithalatını da yılda 10 gramdan 50 grama yükseltecek.
Tasarıda, kenevirin yalnızca bilimsel amaçla kullanılmak üzere ithal edilebileceğinin ve tıbbı amaçla kullanımının Rusya'da hala yasak olarak kalacağının altı çiziliyor.

Ancak Sağlık Bakanlığı, kenevirin tıbbi amaçla kullanılmasının da Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) gibi uluslararası kuruluşlarca masaya yatırıldığını açıkladı.

Kenevirin tıp alanında kullanılmasının sağlığa birçok yararı olduğu düşünülüyor. Söz konusu bitki kemoterapiden kaynaklanan ağrı, kramp ve bulantıların çaresi olabilir. Aynı şekilde kanabinoidlerin de kireçlenme, migren ve glokom gibi hastalıkların tedavisinde kullanıldığı biliniyor.

Kenevirin tıbbi amaçlarla kullanımı günümüzde 20'den fazla ülkede yasallaştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde tıp alanında kenevir kullanımı Kolombiya bölgesi de dâhil 33 eyalette yasal.

Ekim ayında Kanada da; 2013 yılında esrarı reçetesiz olarak üretmenin, satmanın ve tüketmenin yasallaştırıldığı ilk ülke olan Uruguay'ın izinden gitti.

Esrarın Rusya'da yasallaşmasına dair talepler olsa da, yeterli destek bulunamıyor. Mevcut Rus yasaları kenevirin her tür kullanımını yasaklıyor. Ufak bir miktar esrar bulundurmak dahi hüküm giymek yahut para cezasına çarptırılmak için yeterli.

Pankreas kanserine karşı kenevir 

 

Anahtar Kelimeler:

kenevir rusya saglik bakanligi tibbi arastirma

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
6
1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
06.02.2019 17:08:07
Koca Rusya; 1.1 kg esrar, 300 gram kenevir ithal edecekmiş. Bizim herhangi bir ilimizdeki narkotik şubede bir haftalık ciro bundan daha fazladır. Doğu Karadeniz dağlarında çocuklara kenevir ektirip yakalandıklarında, yaştan düşük ceza alma avantajını kullandıklarını görmüştüm. Ülkemiz iyice keş cennetine mi dönüyor diye endişelerim var.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Washington Üniversitesi tıp fakültesi yaşam süresi beyin fonksiyonları nöroloji Adli Tıp Kurumu Fatih BeslerGazi Devlet Hastanesi Serap Orhangaita nakli dışkı nakli Fekal Mikrobiyata Transplantasyonu Clostridium difficile enfeksiyonu vankomisinlaboratuvar FSM Hastanesi itfaiye kenevir Rusya Sağlık Bakanlığı tıbbi araştırmameme kanseri plastik cerrahi rekonstrüktif cerrahi Şükrü Yazar bülent zeren spor hekimliğikanser aşısı Küba SGKyaşam süresi kadın erkekKasımpaşa Askeri Deniz Hastanesi rehine doktor Türk Toraks Derneği Aslı Görek Dilektaşlıkalp kirizi Okan Üniversitesi Nihat Özer bağırsak florası prebiyotik probiyotik Psikiyatri Zirvesi Anksiyete Kongresi Nesrin Dilbaz Oğuz KaramustafalıoğluEbola Kongo Demokratik Cumhuriyetisigara Hawaii akciğer kanseri diyaliz merkezi diyaliz teknikeri Fahretti Koca SAğlık Bakanı SMA ALS DMD TBMM
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.