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Rusya corona virüs salgınına karşı Çin'e sınırını kapatıyor
Rusya Başbakanı Mişustin, Çin vatandaşlarına yönelik elektronik vize uygulamasını da geçici olarak durdurduklarını açıkladı
Rusya corona virüs salgınına karşı Çin'e sınırını kapatıyor
30 Ocak 2020 - AA
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MOSKOVA– Rusya, yeni tip corona virüs salgını nedeniyle Çin’le sınırını kapatma ve Çin vatandaşlarına vize sınırlaması getirme kararı aldı.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, başkent Moskova’da gerçekleştirilen kabine toplantısında, yeni tip koronavirüs sebebiyle alınacak önlemleri değerlendirdi.

Virüsün yayılmaması amacıyla, Rusya’nın Çin’le sınırının kapatılması gerektiğini belirten Mişustin, “Buna ilişkin talimat bugün imzalandı ve çalışmalar başladı. Hükümet ilave önlemler alınmasına yönelik adımları da atmaya devam edecek.” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı yazılı açıklamada, salgın nedeniyle Çin vatandaşlarına yönelik elektronik vize uygulamasının geçici bir süreliğine durdurulduğunu kaydetti.

Açıklamada ayrıca, Rus vatandaşlarının acil durumlar dışında Çin’e seyahat yapmamaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Bazı Rus şirketleri de daha önce Çin'e yönelik uçak ve tren seferlerine kısıtlama getirmişti.

 

Anahtar Kelimeler:

corona virus cin mihail misustin rusya

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