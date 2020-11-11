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Rusya COVID-19 aşısında yüzde 92 oranda başarıya ulaştı
Rusya’nın yeni tip koronavirüse (COVID-19) karşı geliştirmekte olduğu “Sputnik V” adlı potansiyel aşının virüse karşı yüzde 92 etkili olduğu öne sürüldü
Rusya COVID-19 aşısında yüzde 92 oranda başarıya ulaştı
11 Kasım 2020 14:37 - AA
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Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’ndan yapılan yazılı açıklamada, Gamaleya Ulusal Epidemioloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen aşıya dair bazı bilgiler paylaşıldı.

Aşının geliştirme sürecine 40 bin gönüllünün katıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, “20 bin kişiye ilk doz, 16 bin kişi ise ilk ve ikinci dozla aşılandı. Analizlere göre aşının COVID-19’a karşı etkinlik oranı yüzde 92 düzeyinde.” denildi.

Aşının, klinik deneylere katılan gönüllüler dışında, sağlık çalışanları ve risk grubundaki insanlardan oluşan ilave 10 bin kişi üzerinde daha denendiğine işaret edilen açıklamada, “Söz konusu gönüllülerde de aşının etkinlik oranı yüzde 90’dan fazla olarak tespit edilmiştir.” ifadesine yer verildi.

Rusya'daki Gamaleya Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ilk Rus COVID-19 aşısı, 11 Ağustos'ta tescil edilmişti.

Anahtar Kelimeler:

covid-19 asi rusya

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