Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Rusya hayvanlara Covid aşısı uygulamaya başlıyor
Rus yetkililer, koronavirüse karşı hayvanları aşılamaya başladıklarını söyledi.
Rusya hayvanlara Covid aşısı uygulamaya başlıyor
27 Mayıs 2021 10:05 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Rusya Mart ayında 'dünyada bir ilk' olarak duyurduğu, hayvanlara özel Covid aşısı geliştirdiklerini açıklamıştı.

Rusya'nın veterinerlik gözlemci kurumu Rosselkhoznadzor, yerel medyaya açıklamasında bazı bölgelerdeki veteriner kliniklerinin hayvanlara aşı uygulamaya başladığını ifade etti.

Kurum, Carnivak-Cov adı verilen aşıya Avrupa Birliği ülkeleri, Arjantin, Güney Kore ve Japonya'dan da ilgi gösterildiğini söyledi.

Bilim insanları henüz hayvanların virüsü insanlara yaydığına ilişkin bir kanıt bulamadıklarını belirtiyor ama dünyanın farklı bölgelerinde, köpekler, kediler ve vizonlar dahil bazı hayvanlarda koronavirüs tespit edildi.

Carnivak-Cov aşısının yaklaşık altı ay bağışıklık sağladığı düşünülüyor.

ABD de geliştiriyor

RIA haber ajansının aktardığına göre, Rosselkhoznadzor danışmanı Julia Melano, özellikle "besicilerin, sık seyahat eden evcil hayvan sahiplerinin ve serbest dolaşan hayvanların sahiplerinin aşıya ilgi gösterdiğini ve kliniklere aşı için başvuru yapanların sayısının arttığını" söyledi.

Hayvanlar için bir diğer koronavirüs aşısı da ABD'deki veteriner ilaç firması Zoetis tarafından geliştiriliyor.

Covid-19 özellikle vizonlar arasında sık görüldü. Birkaç farklı ülkede vizonların enfeksiyon nedeniyle ağır hastalandığı, bazı vakaların da ölümle sonuçlandığı bildirildi.

Vizonlar arasındaki en büyük salgın Danimarka'da görüldü. Ülkede enfeksiyon kapan milyonlarca hayvan öldürüldü.

Vizyonlarda görülen virüsün mutasyona uğramış halinin insanlara geçtiğine dair de bazı kanıtlar bulundu.

Anahtar Kelimeler:

rusya covid asisi hayvanlara ozel

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.