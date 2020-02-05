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Rusya: Koronavirüs aşısı 8-10 ay içerisinde geliştirilecek
Rusya Sağlık Bakanı Murashko, korona virüsü aşısının 8-10 ay içerisinde geliştirilebileceğini açıkladı
Rusya: Koronavirüs aşısı 8-10 ay içerisinde geliştirilecek
05 Şubat 2020 - İHA
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MOSKOVA - Çin’de görülmeye başlayan ve dünya genelinde büyük korkuya sebep olan koronavirüsü salgınına karşı çalışmalar devam ediyor. Rus yetkililer koronavirüsü aşısının 8 - 10 ay içerisinde geliştirilebileceğini belirtti. Konuyla ilgili açıklama yapan Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko, aşı geliştirme sürecinin kolay olmadığına vurgu yaparak, “Aşının geliştirilmesi 8 - 10 ay sürebilir. Klinik deneylerin henüz yapılmadığı ilk aşamadayız” ifadelerini kullandı.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Rusya’nın Çin Guangzhou Konsolosluğunun internet sitesinden yapılan açıklamada, “Rus ve Çinli uzmanlar korona virüsüne karşı aşı geliştirmek için çalışmalara başladı” ifadeleri kullanılmış, virüsün genomunun Pekin’den Moskova’ya gönderildiği de belirtilmişti.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus asi mikhail murashko

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