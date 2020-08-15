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Rusya koronavirüs aşısının üretimine başladı: Sputnik V
Rusya, (DHA)- Rusya’da Gamaleya Enstitüsü'nün geliştirdiği ‘Sputnik V’ aşısının üretimine başlandığı duyuruldu.
Rusya koronavirüs aşısının üretimine başladı: Sputnik V
15 Ağustos 2020 16:25 -
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in “Bildiğim kadarıyla bu sabah dünyada ilk defa yeni koronavirüs enfeksiyonuna karşı bir aşı tescil edildi. Oldukça etkili çalıştığını, istikrarlı bir bağışıklık oluşturduğunu ve tekrar ediyorum, gerekli tüm denetimleri geçtiğini biliyorum” ifadelerini kullanarak duyurduğu ve Rusya Sağlık Bakanlığı’nın onay verdiği Covid-19 aşısı ‘Sputnik V’nin üretimine başlandığı bildirildi.

Rus haber ajansı TASS’ta yer alan habere göre Gamaleya Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, “Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen yeni koronavirüs enfeksiyonu Covid-19'a karşı aşı üretimine başlandı” ifadelerine yer verildi.

Anahtar Kelimeler:

rusya koronavirus covid-19 asisi sputnik v

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