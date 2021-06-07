Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Rusya Sağlık Bakanı, tek doz Sputnik V aşısının maliyetini açıkladı
Rusya Sağlık Bakanı Muraşko, Sputnik V koronavirüs aşısının tek dozunun maliyetini açıkladı. Muraşko’ya göre, aşının maliyeti 900 ruble (106 TL)
Rusya Sağlık Bakanı, tek doz Sputnik V aşısının maliyetini açıkladı
07 Haziran 2021 11:27 - Sputnik News
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Sputnik’e yaptığı açıklamada “Koronavirüs elbette yeni masraflar doğurdu. Masraf doğan alanlardan biri öncelikle de vatandaşların aşılanması. Sputnik V’nin fiyatı, sevkiyatlar da göz önünde bulundurulduğunda yaklaşık 900 rubleye mal oluyor” ifadelerini kullandı.

Muraşko, vatandaşlar için aşıyı devletin temin edeceğini, halk için 30 milyon dozdan fazla Sputnik V aşısı satın alındığını ifade etti.

Rusya Sağlık Bakanlığı, Ağustos 2020’de Sputnik V aşısını tescillemişti.

Anahtar Kelimeler:

sputnik v mihail murasko koronavirus asisi maliyet

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.