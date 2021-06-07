Rusya Sağlık Bakanı, tek doz Sputnik V aşısının maliyetini açıkladı

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Sputnik’e yaptığı açıklamada “Koronavirüs elbette yeni masraflar doğurdu. Masraf doğan alanlardan biri öncelikle de vatandaşların aşılanması. Sputnik V’nin fiyatı, sevkiyatlar da göz önünde bulundurulduğunda yaklaşık 900 rubleye mal oluyor” ifadelerini kullandı.

Muraşko, vatandaşlar için aşıyı devletin temin edeceğini, halk için 30 milyon dozdan fazla Sputnik V aşısı satın alındığını ifade etti.

Rusya Sağlık Bakanlığı, Ağustos 2020’de Sputnik V aşısını tescillemişti.