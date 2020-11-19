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Rusya, Sputnik-V aşısı için DSÖ'ye başvurdu
Rus Gamaleya Araştırma Merkezi geliştirdiği Covid-19 aşısı olan Sputnik-V için Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) onay başvurusunda bulundu.
Rusya, Sputnik-V aşısı için DSÖ'ye başvurdu
19 Kasım 2020 22:50 - İHA
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Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınından sonra Rus Gamaleya Araştırma Merkezi, Sputnik-V adında aşı geliştirdikten sonra aşının denemeleri ve seri üretimine geçilmişti.

Hala Rusya'da gönüllülere uygulanan aşının Rus halkına uygulanmasının 2021 yılının başında başlanacağı açıklanırken Rus Gamaleya Araştırma Merkezi, Dünya Sağlık Örgütü'ne onay başvurusu yaptı.

Rusya Temsilcisi Melita Vujnoviç ülkesinde yayın yapan bir radyoya Sputnik V aşısının üreticileri tarafından DSÖ'ye onay başvurusu yaptığını açıklayarak, "DSÖ tarafından henüz herhangi bir aşı için açıklama yapılmadı. Çünkü aşılar öncesinde bir değerlendirme aşamasından geçiyor, bu pandemi durumlarında yapılan gerekli bir sertifikalandırma süreci. Bu süreçte tüm aşıların Rusya'da olduğu gibi öncelikle kendi ülkelerinde onay sürecini tamamlamış olmaları gerekir. Sputnik V aşısı şu an için DSÖ'nün genel merkezi Cenevre'de onay için başvuru aşamasında, hepimiz bu sürecin sonuçlanmasını bekliyoruz" dedi.

Anahtar Kelimeler:

sputnik-v covid-19 korona asisi

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