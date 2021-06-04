Rusya: Sputnik V aşısına yönelik karalama kampanyasının ardında büyük ilaç şirketleri bulunuyor

RDIF Direktörü Dmitriyev Rus RBK gazetesine demecinde, “Bu sürecin (Sputnik V’ye yönelik karalama kampanyasının) başında yer alanların, büyük ilaç şirketleri ve Rusya karşıtı siyasi çevreler olduğunu düşünüyoruz. En başından beri, bilim insanlarımızın bu büyük başarısına, aşının etkili olduğuna dair güveni sarsmak adına kasıtlı bir kampanya yürüttüler” dedi.

Söz konusu ‘büyük ilaç şirketleri’ içinde, doğrudan aşı üreticilerinin de bulunduğunu ekleyen Dmitriyev, Sputnik V’ye karşı karalama kampanyasının, aşı henüz tescil edilmeden başladığını anımsattı ve o dönem, aşının üretimi için kullanılan tekniğin çalıntı olduğuna dair iddiaların ortaya atıldığını kaydetti.

Karalama kampanyası ile amaçlananlardan birisinin, Rusya’da aşılama hızının azaltılması olduğuna inandıklarını da belirten RDIF Direktörü, “Karşımızdaki, Rusya karşıtı olan bir dizi büyük ilaç şirketi ile bir grup siyasi aktörün çıkarlarını kendinde birleştiren bir ahtapot gibi” benzetmesini yaptı. Dmitriyev ayrıca, “Sputnik V’ye yönelik saldırıları en başta İngiliz basınında görüyoruz. Fakat bu karşıtlığa rağmen kendi bakış açımızı, aşımızın sosyal medya hesaplarının da yardımı ile insanlara ulaştırabiliyoruz” açıklamasını yaptı.

RDIF Direktörü daha önceki açıklamalarında, Sputnik V aşısına dünya genelinde büyük bir talep olduğunu kaydetmişti. Dünyada yerel bir sağlık otoritesi tarafından onaylanmış ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V, şimdiye dek Türkiye dahil 66 ülkede kullanım için onaylandı. Söz konusu aşının hafifletilmiş hâli olan Sputnik Light da Rusya’da mayıs ayında tescil edilmesinden beri Angola, Venezüella, Nikaragua, Filistin, Belarus ve Bahreyn’de kullanım izni aldı.

Sputnik V’nin Avrupa’nın ilaç otoritesi EMA’daki onay süreciyse mart ayında başlatıldı.

Sputnik, antikor üretmesi için vücuda virüsün genetik kodlarını taşıyan bir viral vektör aşısı. Söz konusu genetik kod, insan adenovirüsü içinde vücuda aktarılıyor. Adenovirüsün, üstünde daha önce pek çok araştırma yapılmış bir aracı olması nedeniyle aşının son derece güvenli olduğu biliniyor.