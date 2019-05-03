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Rusya tıp literatüründeki ender vakayı konuşuyor: 'Bu adamın hayatta kalması bir mucizeydi'
Bütün dünya Game of Thrones'taki Ak Gezenler (White Walker) karakterlerini konuşurken Sibirya'da bir adam donduktan sonra yaşama dönerek, adeta "Gerçek hayattaki Ak Gezen" oldu. Rus basınında yer alan haberlere göre Vladimir Yakovleviç, donduktan 6 saat sonra kaldırıldığı hastanede tam 5.000 volt elektrik ile yaşama döndü
Rusya tıp literatüründeki ender vakayı konuşuyor: 'Bu adamın hayatta kalması bir mucizeydi'
03 Mayıs 2019 - Sözcü
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Rusya, tıp literatüründe eşine çok az rastlanan bir olayı konuşuyor… Rusya’nın dondurucu soğuğuyla bilinen Sibirya’da bir inşaat işçisi dondu. Hava sıcaklığının eksi dereceleri bulduğu bölgede aşırı alkolün de etkisiyle kendinden geçen ve sokak ortasında bayılan adam kısa süre içinde soğuktan dondu. Yerde cansız ve donmuş bir şekilde yatan adam tam 6 saat sonra bulundu.

Sözcü'de yer alan habere göre; olay yerine gelen ekipler 55 yaşındaki Vladimir Yakovleviç’i hemen hastaneye kaldırdı. Donmasının üzerinden 6 saat geçen adam bir mucizeye imza attı. Doktorlar Yakovleviç’e 5.000 voltluk elektrik akımı verdi. Vladimir’e elektrik veren doktor Dmitry Mitsukov, “Hastaneye geldiğinde donmuştu. Öyle ki yüzündeki kar taneleri bile erimiyordu. Donduğu için doğrudan temas etmekte güçlük çektik. Nabzı yoktu fakat steteskop aracılığıyla yaşam belirtisi tespit ettik. Taşınabilir ısı tabancası aracılığıyla vücudunu önce çözdük daha sonra da 24 kez 5.000 voltluk elektrik verdik. Elektrik şoku kalbini canlandırdı” dedi.

Rus basınına konuşan bir hemşire, “Bu adamın hayatta kalması bir mucizeydi fakat elimizden geleni yaptık ve onu yaşama döndürdük” dedi. Doktorlar, “Eğer sağlıklı bir insana bu kadar elektrik verseydik o adam mutlaka ölürdü. Bizim işimiz çok zordu, motoru donmuş bir otomobili tekrar tekrar çalıştırmaya çalışan bir sürücü gibiydik ama başardık” ifadesini kullandı.

Anahtar Kelimeler:

elektrik soku vladimir yakovlevic dmitry mitsukov

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