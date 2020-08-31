Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Rusya toplu aşılama için tarihi açıkladı
Rusya tarafından geliştirilen aşının kullanımı kasım veya aralık ayı içerisinde başlıyor. Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko, yüksek rikli grupların toplu aşılanmaları için sürecin netleşmeye başladığını söyledi.
Rusya toplu aşılama için tarihi açıkladı
31 Ağustos 2020 16:15 - NTV
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Dünya genelinde COVİD-19 aşısını geliştiren ilk ülke olan ve bunun için resmi başvuruları yapan Rusya, aşının kullanımına bu yıl başlıyor. Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko, ülke içindeki riskli gruplar için toplu aşılamanın Kasım veya Aralık ayı içerisinde başlayacağını duyurdu.

Rusların geliştirdiği aşı, insan adenovirüsünün iki serotipinden oluşuyor. Her iki serotip de yeni coronavirüsün S-antijenlerini içeriyor. Antijenler hücrelere girip bağışıklık yanıtı üretiyor. Aşı iki dozda uygulanıyor.

Ruslar, aşının iki yıla kadar koruma sağlayacağını iddia ediyor. Ancak bu konuda sağlam bilimsel kanıtlar ortaya konulmadı. Risk grupları üzerindeki etkinliği de bilinmiyor.
 

Anahtar Kelimeler:

covid-19 asisi rusya ruslarin gelistirdigi asi asi dunya genelinde covid-19

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.