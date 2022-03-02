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Rusya, Ukrayna'da doğum hastanesine yönelik saldırı düzenledi
Rusya, Ukrayna’nın Jitomir kentinde sivil yerleşim yerlerine ve bir doğum hastanesine yönelik saldırı düzenledi.
Rusya, Ukrayna'da doğum hastanesine yönelik saldırı düzenledi
02 Mart 2022 10:51 - İHA Bekir Keskin
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Rusya'nın askeri operasyonlar adı altında Ukrayna'ya düzenlediği işgal şiddetlenerek devam ediyor. 

Düzenlediği işgal saldırılarında sivilleri hedef alan Rusya, bu kez Ukrayna’nın başkenti Kiev’e 120 kilometre mesafede yer alan  Jitomir kentinde sivil yerleşim yerlerini ve bir doğum hastanesini hedef aldı.

Rusya tarafından düzenlenen saldırıda doğum hastanesinin camları kırılarak hasar görürken, Jitomir Belediye Başkanı Sergey Suhomlin yaşanan olaya ilişkin açıklamada bulundu.

Yayınladığı görüntülü açıklamada Suhomlin, "Biraz önce sivil yerleşim yerleri ve hastaneler vuruldu. Hastanenin camları ve kapıları zarar gördü. Olayda ölen ve yaralananların sayısı netleştiriliyor. Olay yerinde ekipler çalışıyor. Rahat bir gece olmayacak" ifadelerini kullandı.

 

 

Anahtar Kelimeler:

ukrayna rusya jitomir dogum hastanesi saldiri kiev

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